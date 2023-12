Coldiretti giovani impresa, salute e tradizione a km zero l’abbraccio dei giovani nella cucina solidale: domani a Sambiase di Lamezia Terme

Domani sabato 16 dicembre dalle ore 13:00, nella sede del Centro Lucky Friends a Sambiase – Lamezia Terme (CZ), un bene confiscato alla criminalità, gli imprenditori di Giovani Impresa Calabria prepareranno, in occasione delle festività natalizie, il “Pranzo Solidale”, in collaborazione con i ragazzi di Asd Lucky Friends: un’associazione che si occupa di inclusione sociale, che, fondata a novembre del 2012, comprende 50 soci partecipanti e 70 atleti con disabilità. L’associazione, offre un’opportunità a tutti i bambini e ragazzi con disabilità e disagiate e che hanno difficoltà sia a livello fisico che psichico di di diventare atleti e scoprire le loro attitudini nello sport, nell’ottica di piena inclusione e per fare squadra con gli altri ragazzi rafforzando così il loro legame. abbiamo partecipato a molte manifestazioni sportive. Saranno utilizzati nella preparazione prodotti donati dalle 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲 di Coldiretti Calabria e collaboreranno alla preparazione dei pasti la Chef di Masterchef 10 Federica Di Lieto e la Dietista Martina Di Cello. E’ una bella occasione – è l’impegno dei giovani – per condividere un cammino, fare squadra, aiutare i giovani nei loro progetti futuri e affermare l’impegno di Coldiretti a favore delle persone disagiate”.