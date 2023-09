Pulizia e cura del territorio: sottoscritta a Catanzaro la convenzione con “Calabria Verde”, operativa da ottobre

“Nuova convenzione tra “Calabria Verde” e Comune di Catanzaro per la pulizia dei fossi che presentano criticità maggiori nel territorio del capoluogo. Gli interventi programmati da “Calabria Verde” diventeranno operativi nei primi giorni di ottobre. Ad annunciarlo è Emanuele Ciciarello, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Dopo l’attenzione riservata ai torrenti Castace e Fiumarella lo scorso autunno – dichiara Ciciarello – quando, dopo aver incontrato, insieme al consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro, l’assessore regionale alle Politiche agricole Gianluca Gallo e il direttore generale dell’azienda “Calabria Verde”, Giuseppe Oliva, si è subito attivata una straordinaria sinergia istituzionale, ecco un nuovo tassello a favore della sicurezza dei cittadini e dei territori, soprattutto in considerazione delle problematiche che l’arrivo delle prime piogge pone con forza”.

Il consigliere comunale di Fdi poi ringrazia “per la sensibilità dimostrata per questa delicata tematica, sempre di più stretta attualità a causa dei mutamenti climatici in corso, e per l’impegno profuso l’assessore regionale Gallo e il dg di “Calabria Verde” Oliva. La prevenzione è l’arma più potente che abbiamo a disposizione per evitare situazioni con esiti drammatici, come, purtroppo, siamo abituati a leggere nelle cronache dei giornali”.

Ciciarello, comunque, ritiene “necessario” fare una precisazione: “Ho fortemente voluto portare avanti questa iniziativa. Anche se non sono sulle stesse posizioni dell’amministrazione comunale – conclude – lavoro per il bene della città, indipendentemente dal colore politico, per gettare le basi affinché chi verrà in futuro potrà ripresentare senza difficoltà la convenzione”.