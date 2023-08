Celebrati a Catanzaro i funerali del manager della sanità Giuseppe Profiti: “Persona brillante e uomo di grande umanità”

Sono stati celebrati a Catanzaro, sua città di origine, nella Basilica dell’Immacolata, i funerali di Giuseppe Profiti, manager della sanità e commissario di Azienda Zero in Calabria, morto a 62 anni lo scorso 10 agosto in Puglia dove stava trascorrendo un periodo di vacanza. Alle esequie, celebrate da don Salvino Cognetti, vicario generale dell’Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, fuori città e che ha fatto pervenire i sensi della propria partecipazione, oltre ai famigliari e ai parenti di Profiti, erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, Franco Locatelli presidente del Consiglio superiore di sanità, il presidente del Consiglio regionale calabrese Filippo Mancuso.

Tante le presenze, in una atmosfera di profonda commozione, di amici d’infanzia, collaboratori e cittadini che hanno voluto manifestare il loro cordoglio e la loro partecipazione. “Giuseppe Profiti – ha detto don Cognetti nell’omelia – era un docente universitario, un manager, una persona brillante ma soprattutto un uomo dotato di una grande umanità e che aveva saputo stabilire rapporti autentici e mettere a frutto i doni che il Signore gli aveva dato. Con la sua scomparsa improvvisa e inattesa abbiamo perso una persona che avrebbe contribuito a migliorare questa situazione disastrata della sanità, in particolare in Calabria dove non aveva esitato a tornare per portare la sua competenza e il suo impegno”. Toccante, al termine della celebrazione, il commiato del fratello del manager scomparso, Pasquale Profiti, magistrato a Trento, che ha tracciato un ricordo mettendo in rilievo il tratto comune “dell’onestà, quella insegnata a entrambi – ha detto – dalla nostra famiglia”.

Aspetti legati alla umanità e alla caratura professionale di Giuseppe Profiti che sono stati messi in rilievo dalle testimonianze di amici e colleghi, salutati dagli applausi dei presenti alla funzione religiosa. Profiti ha ricoperto incarichi di rilievo nel settore sanitario in Liguria, a Genova dove si era laureato per poi diventare successivamente presidente dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma chiamato dall’allora segretario di Stato Vaticano cardinale Tarcisio Bertone.