MATERIA – Festival del Design: domani e domenica lo speciale pre-opening a Soverato sulla costa ionica calabrese

E’ tutto pronto per lo speciale pre-opening di MATERIA che si terrà domani, sabato 10, e domenica 11 giugno a Soverato.

Il Festival del Design, per la sua ottava edizione, va “In vacanza“: la parola chiave di quest’anno, in cui il design strizza l’occhio al turismo, dando vita ad una nuova narrazione dalla forza dirompente e coinvolgente.

La manifestazione – finanziata con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’avviso “Attività Culturali 2022″ dalla Regione Calabria-Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura” – è ideata e organizzata da Officine AD degli architetti catanzaresi Domenico Garofalo e Giuseppe Anania e conta della direzione artistica del designer e direttore creativo Antonio Aricò, molto conosciuto e apprezzato sulla scena internazionale per il suo approccio interdisciplinare e per essere espressione del vero senso del progettare italiano, fusione tra artigianato, arte, design e poesia.

A Soverato, in una location suggestiva come il Miramare-Circle, si svolgeranno, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, due intense giornate, tra talk, esposizioni e musica.

Domani, sabato 10 giugno, a partire dalle ore 18.30, il direttore artistico presenterà al pubblico calabrese l’esclusiva collezione ideata per Seletti, “Magna Graecia”: una serie di oggetti realizzati interamente in terracotta, che celebrano le antiche colonie greche del Sud Italia ed entrano nella quotidianità contemporanea con ironia e grazia.

Tra le creazioni vi sono due grandi e sensuali “bronzi” ispirati alle famose sculture di Riace, un omaggio in occasione dei 50 anni dal loro ritrovamento, compiuti nel 2022.

“L’Italia – afferma Aricò – è ricca di storia e di cultura e la Calabria è per me una delle regioni più poetiche. I racconti che la riguardano mi incantano e mi fanno sognare. I bronzi ne sono un esempio ma la loro storia ritengo che debba essere raccontata e “rinfrescata” per avvicinarsi ai giovani di tutto il mondo. La “ironica” ed elegante reinterpretazione mi rende portavoce di questo messaggio e sono contento di presentare un lavoro comunicativo inedito per il pre opening di Materia.”

Domenica 11 giugno, alle ore 19.30 si racconterà la designer veneziana Lucia Massari, considerata una dei nuovi talenti del design made in Italy, artista, illustratrice e rappresentante di quella generazione di giovani creativi che vogliono svecchiare la tradizione lagunare. Mossa da una profonda passione per i colori e sperimentazioni, Lucia collabora spesso con artigiani, con l’obiettivo di migliorare tecniche artigianali tradizionali che possono essere considerate antiquate o di dubbio gusto e sta cercando, infatti, di attualizzare l’antica lavorazione del vetro, per salvare Murano e le sue maestranze in via d’estinzione.

Dopo Soverato, sempre seguendo il filo conduttore de “La Vacanza”, intesa come piacevole esperienza di un viaggio, con un’accezione poetica e pop, Materia approderà a Tropea, il borgo dei borghi sulla costa tirrenica, dal 27 al 30 settembre, grazie alla collaborazione con il Comune e Villa Paola, un ex-convento dell’Ordine dei Minimi di San Francesco da Paola che oggi ospita viaggiatori provenienti da tutto il mondo tra le sue pareti ricche di poesia.

PROGRAMMA

SOVERATO

Miramare-Circle

Sabato 10 giugno

-Ore 18.30

Opening mostra “MAGNA GRAECIA”

-Ore 19.00

Aperi-music sul mare

-Ore 19.30

Talk: Art Director Antonio Aricò

-Ore 20.00

Music Art Performance

Domenica 11 giugno

-Ore 18.30

Mostra “MAGNA GRAECIA”

-Ore 19.00

Aperi-music sul mare

-Ore 19.30

Talk: Designer Lucia Massari

-Ore 20.00

Design Party