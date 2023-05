Migliorato il collegamento in bus tra i due poli dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro: ecco le linee per collegare centro e Gagliano

Saranno ottimizzati i collegamenti di trasporto pubblico locale tra le due sedi dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, quella di via Tripoli e quella nel quartiere Materdomini.

Al termine di un paio di incontri tra l’Accademia e Amc finalizzati a condividere esigenze e questioni tecniche, le parti hanno trovato la quadra che permetterà a circa 150 studenti di muoversi in autonomia tra le due strutture per frequentare le lezioni e i corsi di laboratorio previsti dal percorso didattico scelto:

«È bastato poco perché ci si trovasse d’accordo sulla soluzione più adatta – ha detto il direttore dell’Aba Catanzaro, Virgilio Piccari -. Con qualche piccolo aggiustamento, il servizio per gli studenti diventa più efficace e definito sulle loro esigenze, migliorando la qualità della vita dello studente stesso e quindi la capacità attrattiva dell’Accademia che, ovviamente, non si basa solo sulla qualità dell’offerta formativa ma risente delle scelte amministrative e gestionali operate sul contesto. Ecco perché voglio ringraziare per l’immediato e fattivo interessamento alle esigenze dell’Accademia e dei suoi tanti studenti la consigliera comunale Daniela Palaia e l’ufficio di gabinetto del sindaco Nicola Fiorita, che hanno sin da subito manifestato la volontà politica di trovare una soluzione capace di soddisfare i nostri bisogni e ottimizzare il servizio Amc di cui beneficerà anche il resto dell’utenza».

Al netto degli imprevedibili rallentamenti determinati dalle condizioni di traffico e in attesa che il servizio venga implementato con i nuovi bus acquistati da Amc, magari prevedendo un servizio a chiamata o una linea senza scambi intermodali, gli studenti potranno contare su collegamenti che bene si attagliano ai loro orari di uscita ed entrata e calibrati sui corsi, sia al mattino che al pomeriggio, tenendo conto dei tempi di percorrenza (stimati in circa 25-30 minuti). Si tratta di un’operazione di ottimizzazione delle risorse che permette all’Accademia di migliorare ulteriormente i servizi collaterali agli studenti e al contempo garantisce ad Amc un incremento dei passeggeri e quindi delle nuove entrate derivanti da biglietti o abbonamenti.

Le linee che si adattano a fornire il servizio per come definito dal tavolo di confronto sono:

Da viale dei Normanni a Terminal di viadotto Kennedy:

Linea 1, partenze: 11:25, 12:20, 13:05, 14:15.

Linea 3, partenze: 10:45, 12:05, 12:55, 14:00, 15:55, 17:05, 18:15, 19:35.

Linea 9, partenze: 11:20, 12:55, 14:05, 15:10, 16:20, 17:50, 19:10.

Linea 400T, partenze: 10:55, 12:05, 13:25, 14:20, 14:30, 14:35, 15:25, 18:30, 18:55, 19:45.

Da piazza Roma a Terminal viadotto Kennedy:

Circolare Centro, partenze: 10:40, 11:10, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 13:25, 15:10, 15:40, 15:55, 16:25, 16:40, 17:40, 17:55, 18:10, 18:25, 18:55.

Circolare Nord, partenze: 10:25, 11:25, 13:10, 14:10, 15:25, 16:10, 17:25, 19:25.

Da Terminal viadotto Kennedy a Fermata Aba Gagliano:

Linea 5, partenze: 11:00, 11:35, 12:40, 13:30, 14:35, 15:00, 16:35, 17:55, 19:35, 20:00

Linea 6, partenze: 12:00, 13:15, 13:30, 14:10, 15:50, 17:35, 18:45.

Da Fermata Aba Gagliano a piazza Roma:

Linea 5  Circolare Centro (fermata via Acri): 11:25  12:00; 12:00  12:30; 13:10  13:35; 15:05  15:45; 15:30  16:00; 17:00  17:20 o 17:45.

Linea 5  Circolare Nord (fermata piazza Matteotti): 11:25  12:10; 13:10  13:55; 14:00  14:55; 15:30  16:15; 17:00  17:20.

Linea 6  Circolare Centro (fermata via Acri): 10:45  11:15; 12:40  13:05 o 13:30; 14:55  15:15; 18:25  19:00.

Linea 6  Circolare Nord (fermata piazza Matteotti): 10:45  11:20; 14:05  14:55; 16:35  17:10; 18:25  19:00.

Da Fermata Aba Gagliano a viale dei Normanni:

Linea 5  Linea 2 (fermata via piazza Matteotti): 12:00  12:25; 13:10  13:30; 14:00  14:30; 15:05  15:25.

Linea 5  Linea 9 (fermata via viadotto Kennedy): 15:05  15:30.

Linea 5  Linea 400T (fermata via viadotto Kennedy): 11:25  11:50; 12:00  12:25; 14:00  14:20.

Linea 6  Linea 2 (fermata via piazza Matteotti): 10:45  11:15; 14:05  14:30; 14:55  15:25; 16:35  17:15.

Linea 6  Linea 9 (fermata via viadotto Kennedy): 12:40  13:20; 14:55  15:30, 16:35  17:00;

Linea 6  Linea 400T (fermata via viadotto Kennedy): 12:40  13:10; 14:05  14:20; 14:55  15:10, 18:25  18:40.