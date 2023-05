“Catanzaro Vinyl Market” è la fiera del disco che contagia il capoluogo: l’iniziativa di “Semplicemente Dischi” con il patrocinio del Comune

di Gaia Serena Ferrara – Dal Metal glam al new wave, dall’alternative punk al rock. Dal pop funk al pop rock, e ancora dalla musica italiana fino ad arrivare al cosiddetto “indie vero”.

Dai Nirvana a Phil Collins, dai The Cure a Vasco Rossi, dai The Doors agli Smashing Pumpkins.

E’ solo un piccolo scorcio della grandissima varietà di generi, album, artisti e band che hanno fatto la storia della musica e che per l’intero weekend attenderanno e accoglieranno il pubblico di Catanzaro nella Casa delle culture della Provincia nell’esclusiva cornice dell’iniziativa “Vinyl Market”.

Unica fiera del disco dell’intera stagione primaverile in Calabria, il “Catanzaro Vinyl Market” è la prima edizione di un’iniziativa portata avanti da “Semplicemente Dischi”, unico negozio di dischi della città nato durante il lockdown ma anche etichetta discografica che, in quanto tale, ha partecipato già in passato ad altri eventi e fiere del disco nel territorio calabrese e nel resto d’Italia.

“L’iniziativa che abbiamo portato qui in città rientra in un palinsesto di eventi nazionali – spiega il titolare dell’esercizio e organizzatore dell’evento Pietro Loscavo – tanto che gli stessi ‘standisti’ presenti oggi provengono da tutto il territorio nazionale, Genova, Mantova, Taranto, Lecce, Cosenza.”

L’esigenza di portare cultura, di fare marketing sul territorio e di parlare anche a quella “nicchia” di appassionati del vinile e del vintage è l’obiettivo alla base dell’evento che anima egualmente partecipanti ed organizzatori.

“La stessa amministrazione – spiega il titolare – ci ha aiutato tantissimo non solo nella scelta della location, ma anche nel colmare le lacune della macchina burocratica, oltre al supporto derivante dal Patrocinio del Comune e dell’assessore alla cultura della Provincia.

Dopotutto è innegabile che il capoluogo stesso tragga beneficio dal fermento che appuntamenti simili generano e dall’indotto che ne consegue anche a livello economico, oltre che di turismo e d’immagine.

“Catanzaro che è sempre stata un po’ anonima da questo punto di vista, entra quindi così a far parte di un circuito nazionale che non può che farle bene”, prosegue Loscavo il quale ha lavorato per molti anni nell’ambito discografico prima di spostarsi nel campo del marketing e degli eventi.

Con la collaborazione dei colleghi Emanuele Amico e Pietro Gesualdo, “Semplicemente dischi” ha prodotto 50 uscite in vinile in 3 anni, ristampando dischi della scena alternativa italiana mai usciti in vinile come i Sud Sound System o Brusco, i Pancreas, i Matrioska, fino ad arrivare anche a produzioni internazionali.

“Il vinile ha una sua anima, vive e lotta insieme a noi, ed è questo che lo rende ancora un oggetto di culto dopo 100 anni”, afferma Loscavo spiegando e augurandosi che questo possa essere il segnale d‘inizio di un maggiore coinvolgimento della città in questo genere di attività. Non a caso è prevista la partecipazione di “Semplicemente Dischi” ad una serie di iniziative che si terranno a Giugno come il Calabria vintage market o il Kolor Fest.