Beni confiscati alle mafie: il 13 marzo, a Lamezia Terme, la presentazione simbolica di due nuove autovetture

Lunedì 13 marzo alle ore 9.45, presso il cortile di Palazzo di Città in Via Perugini, si terrà la simbolica presentazione di due nuove autovetture consegnate al Comune di Lamezia Terme dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

L’amministrazione comunale ha richiesto, come avvenuto in precedenza per altri numerosi immobili, l’utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata, ritenendo fondamentale convertire i frutti del male in nuove e virtuose azioni.

Così come diversi immobili sono stati assegnati a realtà associative lametine che ne hanno trasformato la destinazione d’uso, sostituendo al malaffare azione di positivo benessere per la collettività con iniziative di grande rilevanza sociale, da lunedì le nuove autovetture, percorrendo le strade della nostra città e dell’intera regione, porteranno dovunque un evidente messaggio educativo.

L’autovettura in dotazione del Sindaco, in particolare, evidenzierà a tutti, mediante logo impresso sulla carrozzeria, che il bene è stato sottratto alla criminalità organizzata lanciando quindi il chiaro messaggio che il crimine non paga e che tutto ciò che è frutto di malaffare è destinato a tornare a beneficio dell’intera collettività alla quale è stato illegittimamente sottratto.

Lamezia ancora una volta scrive una positiva pagina di assoluta valenza educativa lanciando un chiaro messaggio a tutti coloro che ancora credono, errando, nella logica della criminale sopraffazione.