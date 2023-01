Lamezia Terme: premiazione della settima edizione del concorso “Bronzi di Riace”

Sorriso, passione ed amicizia, gli ingredienti principali della serata di premiazione della settima edizione del concorso “Bronzi di Riace”, manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Teatro Amatoriale (FITA) Comitato Regionale Calabria, patrocinata dalla presidenza del consiglio regionale della Calabria. Una festa del teatro che si è svolta sabato 28 gennaio, presso il Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme, e che ha visto la presenza delle compagnie teatrali amatoriali tesserate FITA, provenienti da tutta la Calabria.

La serata condotta da Tiziana De Matteo, presidente comitato provinciale Catanzaro FITA Calabria, coadiuvata dagli amici Vacantusi e di rappresentati Fita nazionale e regionale, è stata scandita sì da premi, ma anche e soprattutto, da un ritorno alla socialità teatrale che segna la grande ripartenza.

Michele Spataro, in rappresentanza del presidente Fita Calabria, Consolato Latella, ha condiviso con i presenti una breve relazione in merito al lavoro svolto dalla federazione nell’ultimo anno, ma in generale in questo lunghissimo periodo afflitto dalla pandemia ed ha, con entusiasmo, posto alcuni tasselli fondamentali sulla vera essenza sulla FITA, quale proprio unione di associazioni unite tra loro se pur nella diversità regionale e personale, dalla passione per il teatro e dal sacrificio nel promuoverne l’attività, contribuendo ad una sempre più incisiva professionalità se pur nel contesto dell’amatorialità. A consegnare i premi, il sindaco, Paolo Mascaro, Il vicesindaco, Antonello Bevilacqua e diverse autorità della Federazione Teatro Amatori.

Ad aggiudicarsi i premi, per le 10 categorie di nomination sono stati:

Roberta del Rosario, Migliore Attrice Caratterista con la commedia “Minchia Signor Tenente”, portata in scena dalla compagnia Il volo delle comete di Amantea (CS);

Kevin Vescio, Migliore Attore Caratterista con lo spettacolo “Avanzi di palcoscenico” portato in dalla compagnia A Regola d’Arte di Lamezia terme (CZ);

Daniela Aragona, Migliore Attrice non Protagonista, con la commedia “Grisù Giuseppe e Maria” portato in scena dalla compagnia Quinta Scenica di Cosenza;

Fabio Contino, Migliore Attrice non Protagonista con la commedia “Grisù Giuseppe e Maria” portato in scena dalla compagnia Quinta Scenica di Cosenza;

Ex equo per il riconoscimento di Migliore Attrice Protagonista assegnato a rispettivamente, Sabrina Pugliese, con lo spettacolo “Mamè” portato in scena dalla compagnia Ba 17 di Aiello Calabro (CS); e Maddalena Molinaro con la commedia “Grisù Giuseppe e Maria” portato in scena dalla compagnia Quinta Scenica di Cosenza

Alessandro Chiappetta, Migliore Attore Protagonista con la commedia “Grisù Giuseppe e Maria” portato in scena dalla compagnia Quinta Scenica di Cosenza;

Il premio Migliori Costumi è stato assegnato alla compagnia La duna di Acconia di Acconia (CZ), per la commedia “La locandiera”;

Il premio Migliore Scenografia è stato conquistato dall’Associazione Nella Ciccopiedi di Cariati (CS) con lo spettacolo “Filumena Martorano”

Il premio Migliore Regia è stato assegnato alla compagnia Quinta Scenica di Cosenza con la commedia “Grisù Giuseppe e Maria”.

A Tiziana De Matteo è stato poi conferito il premio speciale per la regia con lo spettacolo “Avanzi di palcoscenico” portato in scena dalla sua compagnia A Regola d’Arte di Lamezia Terme (CZ).

Ad aggiudicarsi invece la settima edizione del prestigioso “Premio Bronzi di Riace”, è stata la compagnia Quinta Scenica di Cosenza con la commedia “Grisù Giuseppe e Maria” che rappresenterà così, la Calabria Fita, alla competizione nazionale “Gran Premio del Teatro Amatoriale”.

A conclusione della premiazione, salutata da Giuseppe Menniti rappresentante FITA Nazionale, quale importante momento di comunione teatrale, come da cartellone della rassegna Vacantiandu Off, è andato in scena Avanzi di Palcoscenico della Scuola di Canto e Arti Sceniche “A Regola d’Arte”, diretta da Tiziana De Matteo, vincitori proprio scorsa edizione del premio Bronzi di Riace.

Si è dunque conclusa con l’originalità e allegria degli Avanzi di palcoscenico lametini, la gaia serata.