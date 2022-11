A Lamezia Terme l’iniziativa di educazione ambientale “Raccogliamo Valore”

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme ha promosso, insieme alla Lamezia Multiservizi SpA, un’iniziativa di Educazione Ambientale “Raccogliamo Valore” per incentivare la raccolta dei piccoli elettrodomestici presso gli istituti scolastici della Città.

L’iniziativa prevede la raccolta dei soli piccoli elettrodomestici provenienti dalle abitazioni degli alunni che potranno conferire direttamente presso gli istituti scolastici piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso o rotti, come: rasoi elettrici, videogiochi, asciugacapelli, piastre per capelli, frullatori, ferri da stiro, minipimer, cellulari, tablet, tastiere, mouse, pc portatili, piccole stampanti, spazzolini elettrici, fotocamere, ecc.

Tutte le famiglie che hanno figli iscritti presso gli Istituti Comprensivi possono conferire i piccoli elettrodomestici presso i carrellati posizionati nelle scuole.

Attualmente l’iniziativa prevede la raccolta nel mese di novembre per gli IC, e successivamente, coinvolgerà, le scuole secondarie di secondo grado che hanno aderito su base volontaria.

E’ possibile conferire piccoli elettrodomestici presso:

IC Don Milani;

IC Ardito Don Bosco

IC Borrello Fiorentino

IC Saverio Gatti

Da lunedì 14 novembre:

IC Sant’eufemia

IC Nicotera Costabile

Dal 21 novembre:

IC “Perri – Pitagora”