Da domani alle 17 apre i battenti il “Villaggio delle Famiglie” nell’ambito di “Tessere di Comunità”, in località Giovino

Apre i battenti per il terzo anno consecutivo il “Villaggio delle Famiglie”, la diramazione estiva di “Tessere di Comunità, il progetto finanziato dai fondi CEI 8×1000 di Caritas Italiana, voluto dalla Diocesi di Catanzaro-Squillace e gestito dal Centro calabrese di solidarietà

Da domani, mercoledì 29 giugno a mercoledì 27 luglio, dalle 17 alle 20, nel chiosco “Da Vito” in località Giovino riprende il percorso di affiancamento e potenziamento del rapporto genitoriale e dell’intera comunità educante attraverso nuove attività indirizzate a bambini, adolescenti, genitori, giovani coppie.

Il “Villaggio delle famiglie” ospiterà al proprio interno delle aree tematiche per famiglie e bambini dai 0 ai 17 anni, che avranno a disposizione pedagogisti, sociologi, e psicologi per rafforzare le competenze educative dei genitori, mentre i bambini saranno seguiti da esperti qualificati come istruttori sportivi, animatori sociali e di prossimità, proprio per acquisire strumenti per gestire e affrontare lo stress accumulato in questi mesi, oltre che nella quotidianità delle relazioni familiari.