Da domani 12 aziende olearie calabresi protagoniste al Sol2Expo

Da domani al 4 marzo le aziende calabresi saranno tra i protagonisti del Sol2Expo, la manifestazione dedicata al mondo dell’olio di oliva in tutte le sue declinazioni, attesa quest’anno alla sua ventinovesima edizione. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale.

“Un appuntamento al quale la Calabria, culla della Dieta Mediterranea – è detto nel comunicato – si presenta forte dei suoi numeri, che ne fanno una delle principali regioni d’Italia, seconda solo alla Puglia: circa 185.000 ettari di superficie ulivetata, quasi un terzo dei quali riservati alle coltivazioni bio, ed una produzione media annua di 35.000 tonnellate di olio, con oltre 800 frantoi attivi. Nei padiglioni della Fiera veronese, nell’ambito della trasferta curata da Arsac e Dipartimento Agricoltura, saranno presenti 12 aziende calabresi, con i loro oli extravergini di rinomata qualità e indiscutibile valore nutraceutico, pronte a sostenere una fitta serie di degustazioni, incontri e lezioni, nel solco di una storia che affonda le sue radici nell’Enotria e nella Magna Graecia, spirito di una rinascita sostenuta da una passione in fermento”.

“Un bel biglietto da visita per la nostra regione – afferma l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo – per presentare al meglio le risorse di una terra straordinaria. Le eccellenze enogastronomiche calabresi, e gli oli in particolare, si configurano sia come marcatore di identità culturale e produttiva, sia quale elemento di sviluppo economico. Spetta a noi tutti, nel confronto costante tra istituzioni, produttori e organizzazioni di categoria, il compito di sfruttare ogni occasione possibile per far conoscere al Paese e al mondo le nostre qualità, per attrarre interesse, investimenti e turismo”.

All’appuntamento con Sol2Expo sono attesi oltre 4.500 espositori e migliaia tra buyer, visitatori ed esperti provenienti da tutto il mondo per esplorare il futuro degli oli vegetali, con una particolare attenzione all’olio Evo, ai suoi sottoprodotti, alla cosmesi ed alle tecnologie più avanzate della filiera.