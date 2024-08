R.ED.EL. premiata da Confindustria: una conferma dell’eccellenza nella formazione e innovazione

R.ED.EL., azienda leader nel settore della costruzione e manutenzione di impianti, è orgogliosa di annunciare di aver ottenuto, anche quest’anno, il prestigioso bollino “Fabbrichiamo il Futuro” da parte di Confindustria.

Questo riconoscimento conferma l’impegno dell’azienda nel sostenere la formazione delle nuove generazioni e contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Fondata nel 1981 a Reggio Calabria, R.ED.EL. è specializzata nella costruzione e manutenzione di impianti elettrici in bassa e media tensione. Grazie alla sua competenza e professionalità, l’azienda opera con successo su tutto il territorio nazionale, offrendo soluzioni innovative e di alta qualità per i propri clienti.

“Ricevere questo riconoscimento da Confindustria è per noi motivo di grande orgoglio e conferma la validità del nostro approccio aziendale, che da sempre pone la formazione e il supporto alle nuove generazioni al centro della nostra strategia” ha dichiarato il CEO Umberto Barreca.

“Crediamo fermamente che investire nel capitale umano sia essenziale non solo per il nostro successo, ma anche per il futuro del settore in cui operiamo”.

L’impegno di R.ED.EL. non si limita alla costruzione e manutenzione di impianti, ma si estende anche alla crescita delle competenze tecniche, con un occhio al green.

Con il riconoscimento di Confindustria, R.ED.EL. rafforza il suo ruolo di partner affidabile per la formazione e l’innovazione, pronta ad affrontare nuove sfide e a contribuire al progresso dell’intero settore degli impianti elettrici.