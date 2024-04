Importante vertice alla Cittadella regionale: il sottosegretario alla giustizia Ostellari incontra il commissario straordinario di ATERP Calabria Iannini

Innalzare il livello di contrasto alle occupazioni abusive, sradicare la criminalità organizzata dagli insediamenti di edilizia residenziale pubblica maggiormente esposti nelle aree urbane, sostegno alla collaborazione interistituzionale con le Forze dell’Ordine e le Prefetture, condivisione e pieno sostegno alla costituzione di parte civile di ATERP Calabria nei procedimenti penali riguardanti le occupazioni abusive, favorire ogni iniziativa che, in sede Parlamentare e di Governo, assicuri all’edilizia residenziale pubblica nel Paese ed anche in Calabria adeguate risorse finanziarie per mettere a terra azioni in direzione della riqualificazione urbana, dell’efficientamento energetico, della manutenzione ordinaria e straordinaria negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica per corrispondere adeguatamente ad una domanda abitativa ovunque in crescita e che necessita di risposte adeguate.

“L’incontro con il Sottosegretario Ostellari che ringrazio della squisita e generosa disponibilità ed al quale ho consegnato report sulla condizione specifica degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica nel Quartiere Arghillà di Reggio Calabria – ha affermato il Commissario Straordinario Avv. Grazia Maria Carmela Iannini al termine dell’incontro che si è tenuto negli Uffici direzionali di ATERP Calabria alla Cittadella regionale “Jole Santelli” – mi ha consentito di porre l’attenzione rispetto a questioni sulle quali ho trovato sintonia ed incoraggiamento sulla strada che abbiamo intrapreso a difesa della legalità e del contrasto netto ed irriducibile al fenomeno delle occupazioni abusive attraverso la costituzione di parte di civile nei procedimenti penali che saranno avviati e nel rafforzamento del rapporto di collaborazione, già proficuo ed intenso, con le Prefetture e le Forze dell’Ordine. Ho sollecitato fortemente la necessità di favorire ogni utile afflusso di risorse finanziarie all’intero comparto dell’edilizia residenziale pubblica nel Paese ed in Calabria in considerazione anche del positivo avvio dei Tavoli tecnici, attivati dal Ministero delle Infrastrutture On. Matteo Salvini, al Ministero delle Infrastrutture e funzionali al pieno dispiegarsi del Piano Casa recentemente avviato con la diffusa e generalizzata condivisione degli attori sociali ed istituzionali interessati”.