Il progetto promosso dalla BCC della Calabria Ulteriore vince l’Innovation Day del Gruppo Iccrea

“Ponics” è l’idea imprenditoriale, promossa dalla BCC della Calabria Ulteriore, vincitrice della seconda edizione dell’Innovation Festival del Gruppo BCC Iccrea.

Una competizione che ha visto partecipare da tutta Italia 18 squadre – proposte in sinergia con 12 BCC del Gruppo – e dove oltre 80 innovatori hanno presentato le migliori idee imprenditoriali con il focus sugli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Idee di imprese che sono state selezionate, in diversi step, da una giuria tecnica che ha valutato vari aspetti dalla sostenibilità economica del progetto alle sue capacità di sviluppo nel lungo periodo.

La premiazione si è svolta il 15 giugno, presso l’Aula Magna del Rettorato de La Sapienza e da oggi le 4 idee vincitrici saranno accompagnate verso un ciclo di incubazione o di accelerazione di 3 mesi (a seconda del livello di maturità) del valore di circa 30.000 euro per lo sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale, anche grazie al contributo degli sponsor e dei partner dell’iniziativa.

“Ponics” dopo la fase di incubazione e accelerazione in cui sarà accompagnata dagli esperti della BCC della Calabria Ulteriore, sarà poi presentato a potenziali investitori e partner durante l’Investor Day, per poi incontrare realtà internazionali come le camere di commercio straniere e realtà a supporto dello sviluppo di imprese innovative nel corso di una giornata di international networking.



La BCC della Calabria Ulteriore ha puntato da subito su questo progetto che persegue l’obiettivo n. 12 dell’Agenda (consumo e produzione responsabili), tematiche su cui l’Istituto Bancario pone grande attenzione. “Ponics” mira a portare nelle abitazioni di privati, negli istituti, negli hotel e nelle aziende agricole innovative nuove tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale con impianti acquaponici, che combinano la crescita di specie vegetali con l’allevamento ittico per promuovere una cultura alimentare ecosostenibile. “Ponics” ha già sviluppato e venduto i prototipi degli impianti e ora punta all’industrializzazione e al redesign dei prototipi.

«Abbiamo creduto sin da subito in questo progetto – ha commentato Sebastiano Barbanti, Presidente del CdA della BCC della Calabria Ulteriore – e siamo molto contenti di aver colto nel segno. Seguiremo passo passo la fase dell’incubazione e dell’accelerazione di “Ponics” offrendo tutto il nostro sostegno. Siamo pronti anche a sostenere l’impresa nella sua fase di maturazione con lo scopo di creare valore per la nostra comunità bancaria».

La seconda edizione del BCC Innovation Festival si è avvalsa della collaborazione di alcuni soggetti specializzati, gli “Enablers”, che offriranno, tra le altre cose, anche percorsi di incubazione e accelerazione: Harmonic Innovation Hub, SEI Ventures, Lazio Innova, Reti, Dentons, Università La Sapienza (che ha dato anche il patrocinio all’evento).

Il progetto, lungo tutto il percorso, si è avvalso anche delle partnership con diverse realtà strategiche, tra cui i main partner Auriga e HUDI Digital Humanism e i partner BCC Leasing, BIP, KPMG Advisory, Bain & Company, Blueshift Group, ABI Lab e AssoFintech. L’iniziativa è inoltre realizzata in collaborazione con la realtà internazionale Google Cloud, con VeniSIA – l’ecosistema di innovazione di Università Ca’ Foscari – e con lo Studio Trotter.