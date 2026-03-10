“Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza” - Luigi Pirandello
HomeSportGrande successo per il BST Winter Edition 2026: sport, territorio e accoglienza...
Sport

Grande successo per il BST Winter Edition 2026: sport, territorio e accoglienza protagonisti ad Amantea

Si è svolto domenica ad Amantea il BST Winter Edition 2026 – Triangolare Interregionale di Pallavolo, una giornata intensa di sport, confronto e convivialità che ha visto protagoniste Oricar Battipagliese Volley, Tonno Callipo Volley e Volley Amantea, tra cui realtà importanti della pallavolo del Sud Italia.

La giornata è iniziata già dalla mattina con un momento dedicato alla scoperta del territorio. Le atlete della Oricar Battipagliese Volley, arrivate in città nelle prime ore della giornata, hanno avuto l’opportunità di visitare il centro storico di Amantea. Durante la visita le ragazze hanno potuto scoprire luoghi e storie della città, tra cui la suggestiva Chiesa di San Bernardino, con le sue opere e le sue affascinanti peculiarità accompagnati da Gregorio Carratelli, priore della Confraternita della S.S. Immacolata e dall’Avv. Fabio Garritano del consiglio della Parrocchia di S. Biagio, che hanno fatto da guida tra le bellezze del borgo antico.

La mattinata è poi proseguita con una degustazione delle tipicità locali, organizzata in un punto panoramico affacciato sulla città, capace di regalare scorci ed emozioni ancora più intense grazie alla splendida giornata di sole che ha accompagnato l’iniziativa. Un momento di accoglienza e condivisione che ha unito sport e promozione del territorio.

Nel pomeriggio, ci si è spostati al Palazzetto dello Sport di Amantea, dove hanno preso il via le partite del triangolare uniti a dimostrazioni di altre discipline, momenti di approfondimento, nonché intrattenimento con Dj set.

La prima sfida ha visto affrontarsi Volley Amantea e Tonno Callipo Vibo Valentia. Le padrone di casa hanno offerto una prestazione convincente, vincendo per 2-0 e mostrando ottimi sprazzi di pallavolo, entusiasmo e grande spirito di squadra.

Nel secondo incontro, alle ore 16:45, la Volley Amantea è tornata in campo contro la Oricar Battipagliese Volley. Dopo un primo set difficile contro la squadra campana, organizzata e molto solida, le ragazze di Amantea hanno reagito con carattere conquistando il secondo set. La partita si è decisa al tie-break, dove le ospiti sono riuscite a imporsi per 2-1.

L’ultima partita, alle ore 18:15, ha visto di fronte le due squadre ospiti, Tonno Callipo Volley e Oricar Battipagliese Volley. Il match si è concluso con un 2-0 per la formazione campana, un risultato che però non racconta pienamente l’intensità della gara, giocata punto su punto, con numerosi capovolgimenti e oltre un’ora di gioco ricca di emozioni.

Al termine degli incontri si è svolta la cerimonia di premiazione, con la classifica finale che ha visto:
1° posto Oricar Battipagliese Volley
2° posto Volley Amantea
3° posto Tonno Callipo Volley

Una giornata caratterizzata da impegno, divertimento e grande sportività, che ha coinvolto il pubblico presente sugli spalti e si è conclusa con un ulteriore momento conviviale dedicato alle atlete e agli staff, con una nuova degustazione di piatti tipici del territorio.

Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff della Volley Amantea per il grande lavoro svolto e per l’impeccabile organizzazione dell’iniziativa, alle società ospiti per la disponibilità, la serietà e lo spirito di confronto che ha reso possibile una giornata di crescita sportiva e umana.

Grazie anche all’ASD Aurora Dance, alle associazioni del territorio che hanno collaborato alla riuscita dell’evento e al Comitato Territoriale FIPAV di Cosenza, presente con il presidente Giovanni Guida, che ha premiato le atlete e ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa e l’impegno della Volley Amantea nel promuovere la pallavolo tra i giovani e nel territorio.

Il BST Winter Edition 2026 grazie al supporto della Regione Calabria, si conferma così non solo come un evento sportivo, ma anche come un’occasione di incontro, valorizzazione del territorio e promozione dei valori dello sport.

Articolo PrecedenteSerie D: -5 all’Igea Virtus, domenica lo scontro con la Reggina
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Il 28 marzo a Siderno la presentazione de “Il ragionevole dubbio di Garlasco. Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d’Italia” di Stefano Vitelli

Chiusure notturne della galleria “Torbido”, lungo la strada statale 682 “Jonio-Tirreno”

UILTEC CALABRIA: Vincenzo Celi confermato alla guida

Periferie dimenticate, l’appello di Romania Corrao ai Commissari: “Anche queste zone sono Tropea”

Provinciali a Cosenza, Straface: “Turano primo eletto segnale di Forza Italia radicata”

Presentato al Rhegium Julii il libro I racconti della cordigliera reggina di Antonino Falcomatà

Delegazione governativa del Brasile a Gioia Tauro. Cirillo: “Sinergia tra Porti per la crescita del territorio”

Cirò: competizione tra gli studenti incentrata sulla figura di Luigi Lilio

Affidato il servizio di Gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all’interno del porto di Gioia Tauro

Visita delegazione brasiliana al Comune di Gioia Tauro

L’ensemble strumentale “Duettango” del Conservatorio “Tchaikovsky” di Nocera Terinese-Catanzaro incanta il Teatro Sabat di Varsavia alla IX edizione del Premio Gazzetta Italia

Idonei PA Calabria: “FI e FdI prendano posizione sulla legge regionale”

Volley, Cirillo: “Domotek esempio di sport e orgoglio per la Calabria”

Faisa-Cisal Calabria: “Dl sicurezza esclude il trasporto pubblico locale, subito un emendamento”

“Make me up…una storia che viene dal futuro”: Monterosso Calabro il set del lavoro che celebra le donne della Compagnia BA17

Delmastro: “Colpo mortale alla ‘Ndrangheta, lo Stato non arretra”

Il premio nazionale Giorgio La Pira sarà conferito a Mons. Christian Carlassare, vescovo di Bentiu

Bottiglia con benzina trovata in un cantiere per la costruzione di un asilo nido a Jonadi (VV)

Produttori di liquori calabresi fanno squadra: Sun Spirit continua a crescere

Operazione “Libeccio”, il procuratore Curcio lancia l’allarme: “Alta sicurezza delle carceri precaria e permeabile. Detenuti impartivano ordini all’esterno e parlavano tra loro”

Opportunità dall’Europa per territori, imprese e giovani: Denis Nesci presenta la newsletter di marzo

“Oltre il muro del silenzio”, a Cosenza un murale per rompere l’oblio sulla violenza di genere

Referendum, Incarnato: “Se continuano esternazioni di Nordio e capo di gabinetto vincerà il NO”

Referendum, Marrazzo (Partito gay): “Se vince sì a rischio diritti gay”

Maltempo, Cna e Confartigianato: “Intervento del Governo tempestivo, ma risorse ampiamente insufficienti”

PSI: “Centrodestra rischia di regalare diecimila voti al NO”

Serie D: -5 all’Igea Virtus, domenica lo scontro con la Reggina

CSAIn: “Intollerabile violenza contro arbitri sui campi di calcio in Calabria”

Sanità, Bruno (Tridico Presidente): interrogazione sul trasferimento del personale del 118 ad Azienda Zero: “Il 70% dei turni è senza medico: così si mette...

Blitz contro le ‘ndrine di Isola Capo Rizzuto: le intimidazioni e le estorsioni alle imprese e al circo Orfei

Reggio, “La cosiddetta Via Popilia-Annia”: lezione di topografia romana rinviata al 12 marzo

AGTA Calabria: “Danno di immagine e disagi per i visitatori. Poca volontà da parte del Ministero della Cultura”

Crotone, inaugurato il bosco urbano di Cimone Rapiegnese

L’Università della Calabria lancia la “Birra 45C”: il microbirrificio digitale che forma gli ingegneri del futuro

“Oltre il Muro del Silenzio”: a Cosenza l’artista Mandioh firma un nuovo murale contro la violenza di genere

Palestra interscolastica di Serra San Bruno e viabilità montana. Il consigliere provinciale Carmine Mangiardi: “Accelerare gli interventi nell’interesse dei cittadini”

AMA Calabria, Pippo Pattavina in scena a Lamezia con “Il piacere dell’onestà” di Pirandello

Veraldi attacca l’amministrazione comunale: “Gatti randagi senza soccorso a Catanzaro”

Comitato PA: “Da Ferro e Cannizzaro silenzio, si consegnano gli idonei al No”

Reggio Calabria, SUL denuncia ritardi nei pagamenti di Life Project e chiede l’intervento del Comune

Blu: a Filadelfia il viaggio unico e personale della propria felicità che sta nelle piccole cose

Cosenza, in via degli Stadi un murale contro la violenza sulle donne tra arte e rigenerazione urbana

Giornata della Donna, a Crosia iniziativa della Lega Navale in sostegno delle donne iraniane

Lamezia pronta per la 9ª edizione del Memorial Pasquale Gallo: 80 squadre e oltre 1.200 giovani in campo

“L’Europa tra continuità storica e nuove sfide”: dibattito dell’Ande a Vibo Valentia

Reggio, “La strada” di Cormac McCarthy al centro dell’incontro del CIS alla Chiesa degli Artisti

La Reggio Bic espugna Vicenza tra mille difficoltà: Cugliandro analizza la gara e guarda alle finali di Eurocup

Settimana mondiale del Glaucoma: al via controlli gratuiti in oltre 80 città

Crotone, successo per il pianista Marceau Scholgen: applausi alla Società Beethoven per un concerto di grande virtuosismo

Crotone, al Comune la presentazione del progetto “L’Arte della Buona Educazione” sulla civiltà stradale

Cultura italiana e arbëreshe all’Expo di Tirana: la fiaba “La Chioccia e i dodici pulcini d’oro” protagonista di un progetto culturale curato dal Centro...

Catanzaro, “Sisters Outsiders – dentro e fuori la Calabria”: Sinistra Italiana presenta il progetto sulle donne e la realtà sociale della regione

Associazione mafiosa, blitz dei carabinieri nel crotonese e in alcune carceri: 19 arresti

“Pollino in Classica” celebra le donne: il talento di Giuliana Catania incanta Palazzo dell’Americano

Trasporti, Greco: “Fermata del Frecciarossa a Castiglione Cosentino per servire l’area urbana di Cosenza”

Lamezia, Emilio Aversano ospite del primo appuntamento del “Sabato del Villaggio”

Cinque TIS superano la prova abilitativa e diventano dipendenti del Comune di Caulonia

Referendum del 22 e 23 marzo, Martorano invita al voto: “Partecipare è un dovere civico”

Domotek Volley vince la Coppa Italia A3, Ripepi: “Orgoglio reggino”

Villa San Giovanni (RC), controlli interforze nei locali: sequestri e sanzioni per lavoro irregolare

San Luca (RC), scoperto bunker segreto in un’abitazione in costruzione

Il Pd prova a sbugiardare Scopelliti, ma il centrosinistra non concorda: la chat che tradisce i dem

Studente calabrese conquista il primo posto alla finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo

Il gruppo del Pd in Consiglio comunale: “Non si prendono in giro i reggini. Decreto Reggio non è bancomat da campagna elettorale”

Lamezia, “Chiediti se sono felice”: a scuola un incontro per comprendere le fragilità degli adolescenti

Parità retributiva: diritto di informazione una volta l’anno

Karate, al PalaValentia il Gran Prix Under 12: ottimi risultati per la ASD Sporting Center

Olivicoltura, a Mendicino un incontro su potatura e gestione agronomica

Scomparsa Enzo Sidari, Minasi: “Si è speso con grande dedizione per Reggio Calabria”

Domotek conquista la Coppa Italia A3, Milia: “Orgoglio per Reggio Calabria, lo sport motore della città”

Al via i corsi di sommelier nella sede FISAR Catanzaro

“Basta Odio”: a Siderno arte, musica e parole per dire no alla violenza

Reggio, Battaglia e Latella: “8 marzo all’insegna dello Sport con centinaia di atleti nella città dello Stretto”

Cosenza, Premio Girolamo Tripodi 2026: presentazione della terza edizione

Provinciali, Uil Calabria: “Piena disponibilità al confronto con Faragalli”

Reggio Calabria, carta clonata per giocare online. Cassazione annulla condanna per riciclaggio: “Responsabilità diretta non dimostrata”

Ferrara (Unindustria Calabria): “Monito Corte dei Conti da seguire, più trasparenza e semplificazione nella PA”

Ionio Danza Festival 2026: Soverato (CZ) si prepara a vivere due giorni di pura magia coreutica

Idonei calabresi, la lettera dei mille alla Meloni: “Sostenga la proposta di legge regionale”

Catanzaro, LYA-Lettura Yoga Armonia: laboratori di yoga, mindfulness e lettura per cura del trauma e il benessere emotivo

Arbitro 17enne pestato nel Vibonese: niente arresto per il calciatore che l’ha aggredito

“Streghe: le voci delle donne bruciate dalla storia” al Metropolitano di Reggio Calabria

Provinciali, a Crotone c’è solo il centrodestra: due i candidati, Antonio Ammirati e Umberto Lorecchio

Turismi delle radici, Battaglia: “Attrattori unici dal mare ai borghi, portiamo il ‘brand Reggio’ nel mondo”

Corruzione in carcere a Cosenza: concessi favori a detenuti e familiari. Arrestato un agente

Domotek Volley nella storia. Battaglia e Latella: “Un risultato storico che riempie di orgoglio l’intera città”

Regione Calabria rilancia il progetto “Mirai” per avvicinare gli studenti alle politiche del lavoro e dell’autoimprenditorialità

Scomparsa Vincenzo Sidari, Battaglia: “La città ricorderà il suo impegno umano, professionale e istituzionale”

In Calabria è Catanzaro il capoluogo di provincia con il clima migliore

Alla Città Metropolitana focus su Sfalassà, erosione costiera e sicurezza del territorio di Bagnara

Castiglione Cosentino raggiunge una percentuale di raccolta differenziata del 70%

Coppa Italia A3 Pallavolo, Versace e Latella: “Vittoria storica, un lustro per la Reggio sportiva”

Reggio Calabria: il 13 marzo convegno sulla celiachia promosso dal Lions Club Host

La Cisl si congratula con il nuovo presidente della Provincia di Cosenza

Delegazione governativa brasiliana in visita a Gioia Tauro

Giornata Mondiale del Rene – UNARMA promuove la campagna di prevenzione presso l’Ospedale di Crotone

Marina di Gioiosa Ionica: approvato il Bilancio di Previsione e il nuovo Regolamento tributario

Incendio distrugge il ristorante “Sunset beach club” alla Tonnara di Palmi

Italia del Meridione: Federico Belvedere eletto al Consiglio provinciale di Cosenza

SuperEnalotto: a Reggio Calabria e Cinquefrondi centrati due “5” da oltre 51mila euro

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook