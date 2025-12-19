Pallavolo Rossano ASD a Cutro: trasferta insidiosa per difendere la vetta della Serie C

Trasferta tutt’altro che semplice per la Pallavolo Rossano ASD, chiamata a difendere il primato nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Femminile. Le ragazze di Luigi Zangaro scenderanno in campo domani, alle ore 17.30, alla palestra comunale di località “Sangue di Gatta” a Cutro, contro una L. Sc. Scorte Tecniche Cutro in grande fiducia.

Le rossanesi arrivano all’appuntamento forti della convincente vittoria interna contro lo Sporting Magna Graecia Catanzaro, ma consapevoli di dover affrontare una delle squadre più pericolose del torneo. Cutro, infatti, è reduce da un clamoroso 3-0 esterno sul campo della Nuova Pallavolo Bisignano, vicecapolista, risultato che ha acceso i riflettori su un organico di assoluto valore.

Alla guida delle cutresi c’è Michela Sapia, ex atleta della Pallavolo Rossano e del Murialdo Volley, oggi allenatrice capace e preparata. Il roster pitagorico può contare su elementi di grande esperienza, a partire dalla regista Carmen Sergi, autentico faro della squadra, abituata a palcoscenici di categoria superiore. In banda spicca Roberta Araldo, ex Serie B con Crotone, mentre in seconda linea la sicurezza è garantita dal libero Raffaella Stasi, atleta con trascorsi importanti in Serie B tra Gioiosa, Torretta e Cirò.

Completano un gruppo solido e ben strutturato giocatrici cresciute nel vivaio locale e innesti di qualità, capaci di rendere Cutro una formazione organizzata, compatta e difficile da affrontare soprattutto tra le mura amiche.

Nel match d’andata, disputato a Rossano, le gialloblù si imposero con un netto 3-0, ma le cutresi erano prive di pedine fondamentali come Sergi e Araldo. Un dettaglio che rende il confronto di domani tutta un’altra storia.

La Pallavolo Rossano ASD, ancora priva della palleggiatrice Fabiola De Araujo, dovrà mettere in campo concentrazione, carattere e spirito di sacrificio per continuare la sua corsa da imbattuta e mantenere saldamente la testa della classifica.

Servirà una prestazione da grande squadra. E servirà anche il sostegno del pubblico rossanese.