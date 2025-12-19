Savoldi a Tris TV: “Sì, mi aspettavo una chiamata dalla Reggina per sostituire Trocini”

di Paolo Ficara – Un tuffo nel passato, un occhio attento sul presente. Ed un sassolino. Questo, in sintesi, l’intervento di Gianluca Savoldi in chiave Reggina – e non solo – andato in onda live, sugli schermi di Tris TV. Dopo aver ricordato i trascorsi in maglia amaranto, l’ex attaccante ha parlato delle difficoltà legate alla stagione attuale. Svelando una curiosità.

“Per chi non vive il calcio, può sembrare impossibile. In realtà non è scontato, pur venendo da una stagione al vertice, ripetersi agli stessi livelli. Non vivendo lo spogliatoio, è difficile individuare le problematiche. Ero presente al Granillo per Reggina-Nissa – specifica Gianluca Savoldi – è stata vinta, ma la Nissa si è mangiata due gol nel primo tempo. Non è semplice costruire un’ottima squadra. In Serie D è difficile far valere la piazza, pur se altre hanno meno storia e meno bacino di utenza. C’è un ritardo importante”.

Oggi Savoldi fa l’allenatore, è reduce da un quadriennio significativo sulla panchina del Renate Primavera – con due promozioni – e svela un retroscena: “Se mi aspettavo una chiamata dalla Reggina per sostituire Trocini? Sì, perché mi sono arrivate alcune voci dall’interno. So che se ne è parlato, all’interno degli uffici, tra le alte cariche. Mi fa piacere che qualcuno lo abbia proposto. Vuol dire che ho fatto un buon lavoro, in questi anni. Poi non si è concretizzata l’occasione, ma non credo sia l’ultima possibilità – specifica Savoldi a Tris TV – Sarebbe un sogno sedersi su quella panchina. Specie se ci fosse ancora Pasqualino – Favasuli, ndr – Lo vedo ancora rincorrere i giocatori. Ho ricevuto chiamate in questo periodo, anche una abbastanza importante in settimana. Ma ho interrotto il percorso col Renate, perché non voglio più fare settore giovanile. Peccato non si sia potuta concretizzare questa piccola e remota possibilità con la Reggina, per me sarebbe stata una felicità immensa. Sarà un’emozione, anche se ci trovassimo da avversari”.

Gianluca Savoldi in realtà ha frequentato Reggio Calabria, di recente, per una collaborazione con la Val Gallico: “Sono stato messo in contatto quest’estate, con la proprietà del Val Gallico. Nel momento in cui ero libero. Ho chiarito che ero in attesa di una prima squadra. Mi è stato proposto un ruolo da testimonial, che era compatibile con la possibilità di venire ogni tanto. Mi sono avvicinato con grande piacere, per ritrovare gli amici di Reggio ed il panorama che mi ha fatto innamorare. Purtroppo ho ricevuto una nota vocale, che mi comunicava la prematura interruzione della comunicazione. Per non precisate ragioni gestionali. Avevo accettato programmi importanti. Devo prendere atto che programmare e fare calcio, non è per tutti. Anzi, è per pochissimi”.

