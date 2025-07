L’ASD Ritmica Restart brilla d’argento all’evento mondiale World Gym for Life Challenge di Lisbona

Dal 21 al 26 luglio Lisbona ha ospitato il World Gym for Life Challenge 2025, evento mondiale organizzato dalla Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) e dedicato alla Ginnastica per Tutti. Un’edizione da record con oltre 3.500 partecipanti provenienti da 27 Paesi. Tra le eccellenze italiane in gara anche l’ASD Restart di Reggio Calabria, premiata con una brillante medaglia d’argento.

Le Rgirls protagoniste – tutte tra i 13 e i 22 anni – sono:

Giada Arco, Miriam Bernardo, Veronica Donato, Gloria D’Avenia, Alessia Fosso, Elsa Labate, Rebecca Mallamaci, Elena Amodei, Giorgia Spanti, Simona Surace, Gaia Suraci.

La coreografia proposta per il Contest, “Hypnotic”, è stata ideata da Ylenia Albanese e Ilenia Cartisano, e racconta – attraverso un suggestivo gioco visivo di costumi bianchi e neri e sceniche eliche in legno – la storia di una donna ipnotizzata proiettata in un mondo magico. La valutazione della coreografia e l’assegnazione della relativa medaglia sono state effettuate secondo i criteri stabiliti dalla Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG). Ogni esibizione ha ricevuto un punteggio da 0 a 5 su quattro aspetti fondamentali: entertainment value; innovation, originality and variety; technique quality and safety e overall impression. I giudici hanno premiato l’esercizio del team Restart con una prestigiosa medaglia d’argento complimentandosi con i tecnici per originalità, creatività, eleganza e pulizia del gesto tecnico e sottolineando l’alto livello complessivo della proposta artistica.

La Restart ha preso parte anche alla “Show Performance”, portando in scena un emozionante omaggio all’Italia con una coreografia sulle note di “Vivo per lei”. Le ginnaste, in body blu – colore sociale e simbolo nazionale – si sono esibite con nastri tricolore, esprimendo con grazia e sentimento l’orgoglio di rappresentare il proprio Paese.

Ad accompagnare la squadra in questa prestigiosa trasferta: il presidente Ing. Pierfabrizio Puntorieri, la direttrice tecnica Prof.ssa Marilena D’Arrigo, la responsabile del settore agonistico Dott.ssa Ylenia Albanese e il tecnico societario Valeria Cannizzaro.

Per la Restart si tratta della quinta esperienza internazionale, dopo Düsseldorf (2019), Budapest (2020 e 2022), Sofia (2024). Ma questa edizione, vissuta indossando la divisa ufficiale della Federazione Ginnastica d’Italia, ha avuto un significato speciale.

È stato per tutto il team un grande onore rappresentare l’Italia in un evento di tale portata, fianco a fianco con altre 8 società provenienti da tutta la penisola, portando il nome del nostro Paese in un contesto internazionale fatto di valori, inclusione e passione condivisa.

Oltre la medaglia, oltre il palco, le ragazze tornano a casa con occhi pieni di bellezza, cuori pieni di emozioni e una squadra ancora più unita. Perché eventi come questi non si dimenticano: si portano dentro, come una spinta a sognare ancora più in grande.