Volley, a Catanzaro il match dei ricordi: la Kermes&Altaflex affronta le vecchie glorie della Virtus Mariano Mancuso

La Kermes&Altaflex Catanzaro Volley affronta le vecchie glorie della Virtus Mariano Mancuso Catanzaro domani 29 Dicembre al PalaEvent alle 19 in un match dei ricordi tra i “vintage” che affrontarono il campionato di serie C nella stagione agonistica 1995/1996 e i “nuovi” della serie C 2022/2023.

La compagine dei “vintage” sarà composta da:

Ciccio Lardì, Maurizio Musca, Gennaro Dolce, Fabio Derossi, Paolo Alberico, Fabio Benenati, Ilario Della Torre, Alessandro Lemme, Gianluca Prestia, Raffaele Spadafora, Nando Virgolino, Paolo Levato, e putroppo non presenti perchè fuori sede Salvatore Runca, Giacomo Farrelli e Cristian Bevacqua.

TECNICI: Pino Madarena, Tito Macrì, Mimmo De Marco, Tonino Citriniti, Gino Simone

La Kermes&Altaflex Catanzaro Volley:

Matteo Colacino, Lorenzo (Lollo) Piazza, Giuseppe Citriniti, Antonio Prudente, Raffaele Simone, Riccardo Leone, Salvatore Giglio, Marco Anania, Vittorio Bitonti, Marco Di Resta, Jaime Miguel Fontana.

Tecnico:

Ilario Della Torre.

La partita di domani oltre ad essere un vero e proprio evento sportivo rappresenterà un momento di riflessione e di incontro, ed è per questo che la Società invita appassionati ed amanti di questo sport ad essere presenti.