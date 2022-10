Reggio, città ammaliata dalla “Mediterranean Cup”: i risultati della 2ᵃ giornata

Gli ingredienti per la buona riuscita della 36esima edizione della ‘Mediterranean Cup’ a Reggio Calabria c’erano tutti.

Le previsioni del forte vento di maestrale, con sole, cielo azzurro e temperature più che miti, non hanno deluso le aspettative degli amanti della vela.

Il secondo giorno della competizione internazionale classe Optimist messa in piedi abilmente dalla New Sport Academy A.S.D. in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, il Circolo Velico, e patrocinata dalla Regione Calabria – Sezione Turismo – Calabria Straordinaria, ha regalato ancora una volta grandi emozioni.

Le piccole imbarcazioni Optimist, che ogni anno fanno conoscere la vela a migliaia di ragazzini in tutto il mondo, hanno colorato lo Stretto, agitandosi lungo il campo di regata e facendo bella mostra di sé nelle acque cristalline tra Calabria e Sicilia.

Le sessioni di gara con le regate veliche, animate dalle dirette a cura di radio Touring. Progetto 5, sono state ammirate dall’intero lungomare Falcomatà regalando uno scenario mozzafiato. Centinaia gli appassionati ed i curiosi che hanno affollato, anche per il secondo giorno dell’evento, l’intera Via Marina, impreziosita per l’occasione del ‘Mediterranean Cup Village’, oggi ancora più invitante grazie alle degustazioni di prodotti tipici a cura di GAL Regione Calabria, Azienda Tedesco – Amaro numero uno e Delizie della natura.

Presenti questa mattina, nuovamente operativi per partecipare all’evento targato New Sport Academy, una rappresentativa di studenti del Liceo L. Da Vinci di Reggio Calabria che hanno partecipato incuriositi ad un incontro tenuto dal General Manager di Love Boat Fabio Mazzitelli.

La giovane azienda ‘Love Boat’, made in Reggio Calabria, nasce grazie alla profonda passione per il mare del titolare e fondatore e tutto (o quasi) ruota attorno al Seabin, il cestino che aiuta a pulire i porti raccogliendo la plastica che galleggia. Da lì l’azienda si è evoluta puntando su altri prodotti come i pontili, pavimenti per spiagge fino a vere e proprie case galleggianti. Oltre 30 ragazzi hanno ascoltato la storia imprenditoriale ed aziendale con attenzione e ammirazione ed interventi mirati per comprendere l’importanza di un mare sempre più pulito. La seconda giornata della ‘Mediterranean Cup’ si è conclusa con il sorteggio di Halloween per i piccoli regatanti e con diversi premi offerti dagli sponsor della manifestazione Dal mare, The Chilipepper e One ocean foundation.

“Il messaggio che intendiamo dare attraverso questa manifestazione riguarda soprattutto l’ambiente e l’impatto eco sostenibile dello sport della vela – spiega Valentina Colella – perché questo meraviglioso sfrutta solo le forze naturali. La vela è forse la disciplina, insieme ad altri sport di mare, più pulita di tutte. Vi aspettiamo numerosissimi per l’ultima giornata della manifestazione. Ci attende un’altra giornata di sport ed eventi, con la premiazione finale della 36esima edizione della ‘Mediterranean Cup’.

Ecco le classifiche provvisorie della seconda giornata di regate:

CATEGORIA JUNIORES

CATEGORIA CADETTI