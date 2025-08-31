Reggina, servono i rigori per passare il turno in Coppa Italia: Vibonese eliminata sul neutro di Palmi

La Reggina è riuscita a guadagnare l’accesso ai trentaduesimi di Coppa Italia D, avendo la meglio sulla Vibonese ai calci di rigore nel primo match ufficiale della stagione. La gara si è disputata sul campo neutro di Palmi. Il Granillo ha scontato la squalifica comminata proprio per i fatti di Reggina-Vibonese, semifinale playoff dello scorso maggio.

Accade tutto nel secondo tempo. Vantaggio amaranto firmato Ragusa, ospiti in dieci uomini per un rosso a Balla. Nonostante l’inferiorità numerica, lo spagnolo Musy segna l’1-1 che indirizza la partita verso i rigori. Dal dischetto, per la Reggina sbaglia Correnti ma Lagonigro respinge i tiri di Musy e Mangiaracina.

Domenica prossima il primo turno della Serie D, con la Reggina di scena a Favara.

p.f.