Acireale-Reggina, Trocini alla vigilia: “Grillo c’è, De Felice può giocare con Barranco”

Reggina attesa sul campo dell’Acireale, domenica con fischio d’inizio alle 15:00. Privo dello squalificato Laaribi, mister Trocini ha parlato in conferenza alla vigilia del match:

“Affrontiamo una squadra che ha necessità di punti, su un campo difficile. Sappiamo di dover affrontare un certo tipo di gara, siamo pronti. Abbiamo lavorato bene. Tutti a disposizione, tranne Forciniti. Grillo c’è”.

“Abbiamo necessità di non sbagliare. Purtroppo siamo indietro, dobbiamo recuperare. Per noi, ogni partita è fondamentale. Il gruppo è maturo, sa cosa vuole. L’Acireale è una squadra che col cambio di allenatore, ha migliorato il proprio rendimento. Ad inizio anno, aveva ambizioni diverse. E’ storicamente un campo complicato. Venderà cara la pelle”.

“Dobbiamo fare in modo di alimentare l’entusiasmo, sono felice che stia aumentando di giorno in giorno. Mokulu? Sta facendo molto bene, ha grande fisicità e va in gol con una certa continuità. Ma l’Acireale ha anche Romano e Sueva. Sono giocatori bravi, serve attenzione totale e un certo approccio”.

“Dobbiamo essere più spietati sotto porta, ma si produce tanto ed è la cosa più importante. Ogni partita, mettiamo tanti giocatori in condizione di fare gol. Ci sono partite dove devi essere in una certa maniera, altre che si approcciano in maniera diversa. Dobbiamo essere bravi a leggere l’avversario”.

“De Felice si è presentato con lo spirito giusto, mettendosi a disposizione. Cercavamo un giocatore che venisse a darci una mano. Ha fatto l’ultima partita due mesi fa, si stava allenando da solo perché era ai margini. Può darci una mano per qualche piccolo spezzone. Fa tutto quello che deve fare un professionista, per mettersi a posto il prima possibile. Lo vedo da esterno. Può giocare assieme a Barranco o al posto di Barranco. Fa crescere il livello qualitativo del reparto”.

“Il presidente del Siracusa ha detto che siamo i favoriti? Io dico che sono loro i favoriti, di gran lunga. Dall’Oglio non può fare il play, non come serve a noi. Domani giocherà Salandria. Perri e Provazza? Il gruppo è ricco di professionisti, rispetto alla passata stagione è cambiato tanto. C’è più concorrenza”.