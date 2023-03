Reggina tra l’incudine rappresentata dal campo, con sconfitte e prestazioni sempre più disarmanti, ed il martello della giustizia sportiva con il deferimento in arrivo. Queste le due tematiche dell’appuntamento delle 19 con Reggina Talk, sulla pagina facebook del Dispaccio. Interverranno lo storico presidente Lillo Foti ed il giornalista Giuseppe Meduri. In diretta leggeremo gli articoli del codice di giustizia sportiva, ma anche la scappatoia per la sanzione più pesante.

p.f.