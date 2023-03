Reggina-Cagliari, scontro diretto in quota playoff: uno tra Camporese e Terranova in difesa

Un quinto posto in coabitazione con Pisa e proprio Cagliari. Questa l’attuale classifica di una Reggina che si è posta l’obiettivo di centrare i playoff, e che deve guardarsi dalla risalita di altre formazioni verso le posizioni che contano. Il tutto, con un deferimento ormai in arrivo la prossima settimana per via delle scadenze federali non onorate.

Reduce dalla trasferta non disputata a Perugia, la formazione amaranto non presenterà particolari novità rispetto a quella che sarebbe eventualmente scesa in campo sabato scorso. Cionek sconterà la squalifica contro il Cagliari, mentre Ricci è ancora ai box.

I dubbi di formazione per mister Inzaghi, sembrano essenzialmente tre. Uno tra Camporese e Terranova affiancherà Gagliolo in difesa. Mentre in avanti, solo Menez è sicuro del posto: si potrebbe tornare all’antico, con Canotto e Rivas ai lati del francese. Questo il probabile schieramento amaranto per Reggina-Cagliari, fischio d’inizio sabato alle ore 16:15 presso lo stadio “Granillo”:

4-3-3: Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas.

