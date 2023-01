Reggina, Taibi: “Porto avanti la sostenibilità del club. Per il portiere è quasi fatta”

Intervento di Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, sul canale youtube del club per spiegare la filosofia che sta accompagnando l’attuale finestra di calciomercato: “Il progetto è triennale. I risultati sono andati oltre le aspettative, va reso merito allo staff tecnico. Questo è un gruppo importante, va rispettato. Giusto che i tifosi sognino, ma ci sono squadre che sono state attrezzate per vincere il campionato. Percorreremo la nostra strada con umiltà e senso di responsabilità”.

“A gennaio solitamente si va a riparare a qualcosa di sbagliato che è stato fatto – ha proseguito Taibi – Meglio ragionare piuttosto che fare danni. Dobbiamo portare avanti la sostenibilità del club. Io personalmente devo essere oculato ed attento nelle scelte. Si sentono dei nomi, ma i prezzi sono fuori portata e non metterò mai in difficoltà una società che ha investito”.

“Per il portiere è quasi fatta. Sento parlare di attaccanti, ma ne abbiamo due bravi che hanno avuto problemi fisici. Adesso stanno bene e la cosa mi fa riflettere molto, perché devo stare nella sostenibilità del club e proteggere gli sforzi economici del patron Saladini nonché il gruppo. Abbiamo individuato un paio di situazioni che stiamo portando avanti, non si va a toccare la sostenibilità Faremo un buon campionato”.

Il portiere in questione è Nikita Contini, che il Napoli richiamerà dal prestito alla Sampdoria dopo la gara odierna di Coppa Italia dei blucerchiati contro la Fiorentina, per girarlo alla Reggina con la medesima formula. Il 26enne dovrebbe arrivare a Reggio tra venerdì e sabato. Per quanto riguarda l’attacco, trova dunque riscontro la dichiarazione di Alessandro D’Amico, agente di Galabinov, rilasciata lunedì scorso a Reggina Talk: “Il recupero sta andando bene, resterà alla Reggina e potrà essere l’acquisto di gennaio”.

