Reggina-Bari, sfida tra le sorprese della B: la probabile formazione amaranto

La giusta carica. Gara in notturna per la Reggina, che accoglierà sabato sera il Bari al “Granillo”. Si tratta delle due vere sorprese del campionato, rispettivamente seconda e terza in classifica con tre punti di differenza. Motivo per cui gli amaranto dovranno giocare per due risultati su tre.

Pippo Inzaghi ha deciso di comunicare solo nella mattinata di sabato la lista dei convocati. L’unica assenza certa è quella dello squalificato Riccardo Gagliolo, che verrà rilevato da Thiago Cionek rispetto alla formazione base: il polacco infatti è reduce dalla titolarità di Como, farà coppia con Michele Camporese.

Dovrebbe rimanere invariato il resto della formazione, rispetto appunto alle scelte abituali. Al di là di Joel Obi, sottoposto ad intervento chirurgico – probabilmente lo rivedremo a gennaio – la curiosità riguarda l’altro lungodegente Federico Santander, circa la presenza perlomeno in panchina. Di seguito la probabile formazione amaranto per Reggina-Bari, fischio d’inizio sabato alle ore 20:30:

4-3-3: Colombi; Pierozzi, Cionek, Camporese, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas.

p.f.