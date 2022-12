All’IIS “Pizi” di Palmi una festa della sport con la prima edizione delle “Piziadi”

Il nuovo impianto di Atletica leggera – Il fischio d’inizio delle gare è stato preceduto da un momento molto atteso dalla comunità del “Pizi”: l’inaugurazione del nuovo impianto di Atletica leggera, realizzato presso gli spazi esterni dell’Istituto e “battezzato” con un applauditissimo taglio del nastro. A seguire l’esibizione delle ginnaste del “Pizi” che, nella cerimonia d’apertura, hanno dato un bel saggio delle competenze acquisite nelle varie discipline.

Le gare – La parola è quindi passata al campo di gara dove i partecipanti alle “Piziadi”si sono sfidati nel lancio del peso, nel salto in lungo, nella staffetta a 3, e nella gara di velocità 60 mt. Il tutto sotto gli occhi attenti dei docenti del Dipartimento di Scienze Motorie e degli studenti del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo, per un giorno nel ruolo di arbitri di gara. Per i vincitori sono arrivati, infine, la gioia del podio ed il piacere di una medaglia al collo, per tutti gli altri la soddisfazione di essersi messi alla prova e il ricordo di una bella giornata dal valore formativo.