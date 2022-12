Reggina: stabilita prevendita per amichevole con l’Inter, in arrivo Pippo Sapienza

Doppia conferma da parte della Reggina. Ufficializzato l’impegno amichevole con l’Inter, giovedì 22 dicembre al “Granillo” con fischio d’inizio alle ore 18:00. Primi giorni di prevendita riservati agli abbonati, che potranno recarsi ad acquistare il biglietto presso lo Store sul Corso Garibaldi oppure in Tribuna Ovest allo stadio, a partire da venerdì. Vendita libera da lunedì 5 dicembre.

Non è ancora ufficiale, ma è assolutamente confermato anche l’arrivo del direttore comunicazione. Pippo Sapienza, ex Inter, Milan e Barcellona, è in città e dovrebbe aver trovato l’accordo.

p.f.