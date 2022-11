Reggina-Genoa, Inzaghi alla vigilia: “Giocheremo una partita da Serie A, possiamo fare l’impresa”

Vigilia atipica per la Reggina, impegnata lunedì 7 novembre in notturna al “Granillo” contro il Genoa, con il pleonastico vantaggio di conoscere i risultati altrui. Infatti conterà poco sapere di essere stati agganciati da Parma, SudTirol ed Ascoli: affrontando la seconda della classe, ci sono pochi calcoli da fare. Lo sa benissimo Pippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa al Sant’Agata.

“Giocheremo una partita da Serie A – ha dichiarato Inzaghi in conferenza – il Genoa è l’unica certezza di questo campionato, andrà in A, è la squadra più attrezzata. Noi non abbiamo paura di nessuno. Contro Cagliari e Parma ce la siamo giocata a viso aperto, alla pari. Insieme al nostro pubblico, potremo fare la partita perfetta. Non dovremo sbagliare niente. Sono convinto che la squadra posso fare questa impresa”.

Gli amaranto hanno vinto solo una volta nelle ultime cinque gare, contro il Cosenza. La parte dura del calendario non dovrebbe indurre Inzaghi a modificare la formazione che ha impattato a Cagliari. Camporese verso la conferma in difesa, così come Ravaglia tra i pali. Sempre out Santander, che rimane fuori dalla lista dei convocati così come il centrale Dutu ed i centrocampisti Agostinelli e Lombardi. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Majer, Obi.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Menez, Ricci, Rivas.