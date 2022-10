Reggina, la ripartenza del settore giovanile. Intervento chirurgico per Foti, capitano della Primavera

Un nuovo inizio. Il settimo “anno zero” consecutivo per il settore giovanile della Reggina, ha vissuto un momento intenso nella giornata di venerdì. Tutti gli staff, i calciatori ed i genitori sono stati assembrati al “Granillo”, non tanto per i discorsi di inizio anno quanto per respirare un clima diverso. Tutti rigorosamente vestiti di amaranto. Una ripartenza particolarmente sentita, quella chiesta e ottenuta dal dg Gabriele Martino che sta curando il settore in prima persona.

Dal campo arriva già qualche risultato di prestigio, come la vittoria dell’under 17 dello storico mister Domenico Zito sul campo della Lazio, lo scorso weekend. La notizia peggiore riguarda la Primavera. Il capitano Emanuele Foti, ossia il primo giovane fatto esordire in B qualche mese fa dal mister Roberto Stellone, ha rimediato un grave infortunio contro il Perugia.

Lesione di menisco e crociato anteriore per l’esterno destro classe 2004, che ha già ricevuto l’incoraggiamento di tutti i compagni. Gli esami strumentali odierni hanno confermato la necessità dell’intervento chirurgico. Emanuele Foti è un ragazzo di Bagnara, è tenace, il professionismo è sicuramente nel suo futuro. Le qualità non gli mancano, la Reggina gli sarà vicina e lo aspetterà. Forza Emanuele, ci vediamo nel 2023 più forti di prima.

Cambiando argomento: visita inattesa della Guardia di Finanza in mattinata al Sant’Agata.

p.f.