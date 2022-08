Reggina, ora è ufficiale: Di Chiara preso a titolo definitivo. Inzaghi: “Abbiamo scoperto Liotti mezzala”

Cappellino d’ordinanza, sciarpa amaranto e vecchio numero 17 sulle spalle. Gianluca Di Chiara è di nuovo un giocatore della Reggina, prelevato a titolo definitivo dal Perugia. Per lui, contratto triennale. Andrà ad aumentare la concorrenza per il ruolo di terzino sinistro nella difesa a quattro di mister Pippo Inzaghi, che in conferenza stampa si è espresso a più di 48 ore dal fischio d’inizio di Spal-Reggina:

“Sopperiremo alle tre settimane di ritardo nel lavoro, con l’impegno. A Genova e a Salerno abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque. Qualche giocatore mancherà, qualche altro è appena arrivato. Abbiamo scoperto Liotti mezzala. A centrocampo saremo in quattro per tre posti. Mi piace che le mezzali attacchino. Come centravanti abbiamo Menez, Santander e Gori, mi auguro che segnino tanti gol. Obi è out, vediamo se rischiare Camporese”.

