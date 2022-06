Reggina, sliding doors in dirigenza: Martino entra, Taibi (a sorpresa) esce

di Paolo Ficara – Dopo aver presentato Marcello Cardona come nuovo presidente, Felice Saladini ha già pronta la prossima mossa. Come già riportato contestualmente alla conferenza dell’ora di pranzo, si profila il ritorno di Gabriele Martino tra i quadri dirigenziali. L’accordo sarebbe stato raggiunto proprio sabato scorso.

Nella Reggina sin dal 1986 come allenatore, diventato poi direttore sportivo nella stagione 1991-92, Martino era già tornato al Sant’Agata nel dicembre 2008 (ultimo campionato degli amaranto in A) e nel 2016, dopo il campionato in D come Reggio Calabria. È stato direttore generale di Vigor Lamezia in Eccellenza e di Lamezia Terme in D, sempre con Saladini presidente, nelle ultime due stagioni.

Sì profila un’improvvisa quanto drastica rottura, tra lo stesso Saladini ed il ds Massimo Taibi. Parecchie le diversità di vedute già emerse tra i due. Eppure si riteneva a ragion veduta, dato che ha partecipato a tutti gli incontri, fosse stato lui a trascinare l’imprenditore lametino a Reggio Calabria. Nonostante il contratto fino al 2024, si profila un’interruzione immediata e burrascosa. Ne consegue che Roberto Stellone non verrà riconfermato in panchina.