Reggina, Dervishi rescinde e il padre si sfoga sui social: “Non mi hanno pagato”. Poi rimuove il post

La Reggina ha annunciato ufficialmente la rescissione con il difensore Kristian Dervishi, classe 2003 di origine albanese. In concomitanza all’annuncio, il padre del giocatore si è sfogato con il proprio profilo facebook su un gruppo di tifosi con il seguente post, poi rimosso:

“Mi dispiace tanto per i tifosi della Reggina ho dato tutto per la Reggina fino quando non mi sono fatto male mi hanno tagliato fuori e mi hanno mandato via anche se avevo due anni di contratto e ultimo anno non mi hanno pagato”.

Adesso attendiamo fiduciosi qualche smentita oppure la classica tesi circa l’hackeraggio del profilo.

p.f.