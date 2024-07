Reggina, Foti a Sky Sport: “In Serie A grazie all’entusiasmo della gente”

di Paolo Ficara – Ultima scoppiettante serata per Calciomercato – L’originale, programma di Sky Sport che ha fatto tappa per una settimana all’Arena “Ciccio Franco” di Reggio Calabria. Ospite sul palco lo storico presidente Lillo Foti. Mentre una delegazione di squadra e dirigenza della Reggina, è stata fatta accomodare in platea.

Prima della sigla, bel gesto dell’attuale massimo dirigente Virgilio Minniti, avvicinatosi a Foti per un rapido saluto. Lo storico presidente è stato accolto da un boato dell’enorme pubblico presente all’ Arena, dopo la presentazione di Alessandro Bonan: “Tutto merito di questa gente e di questo entusiasmo”, ha risposto Foti, alla domanda su come abbia fatto a mantenere la squadra per tanto tempo in Serie A.

“Abbiamo trasformato la sala dei Bronzi in un piccolo Granillo”, ha esordito Gianluca Di Marzio in collegamento dal museo di Reggio Calabria, in mezzo ai Bronzi di Riace. Anche Gian Piero Gasperini è intervenuto in diretta: l’allenatore dell’Atalanta si trova attualmente a Crotone ed era in compagnia del giornalista Max Nebuloni.

Le immagini dell’impresa targata Walter Mazzarri nel 2006/07, nonostante la penalizzazione di 11 punti, smuove i ricordi di Lillo Foti: “I nove campionati di Serie A sono stati anni in cui la Reggina ha dato segnali importanti. In quella stagione, nessuna componente voleva subire un risultato stabilito sulla carta”.

Emozionato anche Virgilio Minniti, intervenuto dalla platea: “Andavo allo stadio, come la maggior parte dei ragazzi di Reggio, in quegli anni. Ce la metteremo tutta per tornare tra i professionisti”. Poi il capitano Nino Barillà è salito sul palco: “Reggio vuole tornare tra i professionisti”.

Gasperini ha salutato così: “Ricordo il presidente Foti e tutta Reggio Calabria, essendo venuto tante volte da avversario. Auguro di tornare ad alti livelli”. La risposta di Foti: “È un piacere vedere giocare la sua Atalanta”.