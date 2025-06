Domenica, 22 giugno 2025, presso il prestigioso Circolo Ufficiali “Casa dell’Aviatore” di Roma, Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Lorenzo Baldisseri è stato nominato Membro d’Onore dell’Istituto Nazionale Azzurro.

La cerimonia si è svolta in un clima di grande partecipazione, con la pergamena consegnata dal Fondatore e Presidente dell’Istituto, Cav. Dott. Lorenzo Festicini.

La motivazione che ha portato a tale riconoscimento è il lungo e significativo percorso del Cardinale Baldisseri, Segretario Generale emerito del Sinodo dei Vescovi.

Nato il 29 settembre 1940, il Cardinale Baldisseri ha dedicato la propria vita al servizio della Chiesa e alla diplomazia pontificia, ricoprendo ruoli di rilievo in diverse nazioni.

Ha partecipato al Conclave che ha eletto Papa Francesco, ed in qualità di Cardinale ha guidato importanti iniziative per l’evangelizzazione globale.

La sua straordinaria carriera e il suo profondo impegno per la fede e la giustizia lo rendono una figura di spicco nel panorama ecclesiale contemporaneo.

L’Istituto Nazionale Azzurro è un istituto umanitario di ispirazione cattolica, riconosciuto come un riferimento tangibile e un legame indissolubile con la Chiesa Cattolica.

Esso rappresenta un punto di riferimento per molti parroci, impegnati in attività umanitarie destinate a persone in difficoltà.

La cerimonia di domenica ha rappresentato un significativo passo avanti per l’Istituto Nazionale Azzurro, che continua a promuovere e sostenere il bene comune attraverso il servizio alla comunità.