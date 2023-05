Unarma: “Auspichiamo che anche per i Carabinieri il pagamento in ritardo del Tfr sia dichiarato illegittimo”

«In attesa della sentenza definitiva sulla legittimità dei tempi di pagamento del Tfr-Tfs ai dipendenti statali che arrivano a ricevere la liquidazione anche dopo 5 anni l’uscita dal lavoro.

Auspichiamo che la stessa corte si comporti come già sentenziato per i dipendenti degli enti locali, dove dichiarò incostituzionale il pagamento in ritardo del Tfr» -così in una nota Antonio Nicolosi segretario generale Unarma.