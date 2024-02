Con il recital del pianista Claudio Berra si inaugura la stagione musicale 2024 congiuntamente organizzata dal Conservatorio di Musica di Vibo Valentia e da AMA Calabria

Sarà il pianista Claudio Berra ad inaugurare la stagione musicale 2024 congiuntamente organizzata dal Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e da AMA Calabria. L’evento si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria. Claudio Berra nasce nel 1997 a Torino. Recentemente ha conseguito il diploma di perfezionamento presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, frequentata sotto la guida del M° Benedetto Lupo. Contemporaneamente si è perfezionato con il M° Enrico Pace presso l’Accademia di Musica di Pinerolo, dopo aver conseguito il diploma con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore al Conservatorio “G. Verdi” di Torino, sotto la guida di Laura Richaud. Premiato in numerosi concorsi, con la recente vittoria al “Luis Sigall International Piano Competition”, concorso facente parte della World Federation of International Music Competition, e considerato il più importante di tutto il Sud America. Tra gli altri, “Enescu International Competition”,“Bacewicz International Prize”, Concorso Internazionale “Pietro Argento” con conseguente invito a far parte della giuria nell’edizione successiva, e il quarto premio al prestigioso “Premio Venezia 2018”, si è esibito sia in recital sia come solista con orchestra per numerosi enti musicali quali Ravello Festival, Accademia Filarmonica Romana, Unione Musicale, Viotti Festival, Reate Festival, The Paris Summer Festival, Accademia Corale Stefano Tempia, Perosi Festival, in sale e teatri come l’ European Penderecki Center for Music, l’Ateneul Roman di Bucarest, Parco della Musica e Sala Casella a Roma, Teatro Vittoria a Torino, Teatro la Fenice di Venezia. Recentemente debutta in Cile sotto la direzione del M° Santiago Meza, affiancato dalla Camerata “UAB”. Si è esibito al fianco di artisti come Bruno Giuranna, Adrian Pinzaru, Jaemin Han. Vincitore del “Premio Tempia 2018” assegnato annualmente dall’“Accademia Corale Stefano Tempia” e stato inoltre beneficiario della borsa di studio “Talenti Musicali – Fondazione CRT” ed è stato sostenuto dalla fondazione De Sono. Dal 2022 riceve una borsa di studio dall’International Liechtenstein Musikakademie. Dall’autunno del 2022 vive a Basilea in Svizzera, dove prosegue i suoi studi presso l’Hochschule für Musik con Claudio Martinez Mehner. Contemporaneamente, è docente di pianoforte principale presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.

Il Maestro Claudio Berra, docente presso il conservatorio hipponiano eseguirà tre grandi capolavori del repertorio pianistico: la Sonata n. 32 op. 111 in do minore di Ludwig van Beethoven, il II libro delle Images di Claude Debussy e la Sonata in si minore S17 di Franz Liszt.

Per approfondimenti si invita a visitare il link “https://www.amaeventi.org/evento/claudio-berra/”