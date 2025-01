Ad AltaFiumara arriva il Teatro d’Autore

AltaFiumara continua a consolidarsi come un punto di riferimento per la cultura e l’arte con l’arrivo del

teatro d’autore, un nuovo tassello che arricchisce l’offerta del Polo Culturale.

Dopo il successo del Salone dell’Arte, del Parco degli Artisti e dell’Enoteca Culturale, la struttura annuncia

con entusiasmo la prima rappresentazione teatrale: “Persefone”, opera originale di e con Teresa Timpano,

attrice reggina di fama nazionale e fondatrice della compagnia teatrale Scena Nuda.

L’appuntamento, in programma per il 23 gennaio alle ore 20:30, si preannuncia come un’esperienza

imperdibile. L’opera, interattiva e coinvolgente, reinterpreta il mito di Persefone con una sensibilità

moderna, offrendo al pubblico una riflessione profonda sulla rinascita, il cambiamento e la forza del

femminile.

A seguire, gli ospiti potranno immergersi in un’esperienza unica presso l’Enoteca Culturale di AltaFiumara,

dove il teatro incontra i sapori del territorio in un dialogo sensoriale che unisce arte, cultura ed

enogastronomia.

La direzione artistica dell’evento è affidata a Elmar Elisabetta Marcianò, che con passione e visione creativa

contribuisce alla crescita culturale del Polo, consolidandone il ruolo come eccellenza del territorio