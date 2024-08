Verso il “Reggio Live Fest”

Sarà presentato la prossima settimana in conferenza stampa presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria la prossima edizione del “Reggio Live Fest”, progetto della Show Net di Ruggero Pegna, con la compartecipazione di Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, ammesso al contributo dell’ Avviso Pubblico della Regione Calabria “per il finanziamento di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico”, attraverso il Funt (fondo unico nazionale turismo), Poc Calabria 2014 – 2020, brand “Calabria Straordinaria”.

Il progetto, che nella graduatoria provvisoria regionale ha ottenuto 100mila euro di contributo sui 400mila euro di costi ammissibili oltre iva, per volontà del sindaco Giuseppe Falcomatà sarà sostenuto anche da Comune e Città Metropolitana, oltre che dalla stessa Show Net srl. Gli eventi saranno ad ingresso libero.

Il “Reggio Live Fest” si era già tenuto dal 2017 in poi grazie al protocollo d’intesa tra Show Net e Comune, ogni anno con temi specifici, da “Reggio chiama Rio”, dedicato alla musica e cultura brasiliana, a “Pianoman”, con alcuni dei più grandi pianisti del mondo, fino alle edizioni con big della musica pop e d’autore. I dettagli di questa edizione saranno resi noti in settimana.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha dichiarato: “L’ammissione del progetto presentato da Ruggero Pegna al finanziamento regionale, con la Città di Reggio Calabria come unica location, è certamente una imperdibile opportunità per arricchire la già grande programmazione che abbiamo messo in campo con ogni tipologia di eventi. Il concorso di Comune e Città Metropolitana consentirà di dare vita ad un festival dalla grande attrattività in un periodo speciale per la nostra Città, che si propone come destinazione turistica davvero di pregio oltre il classico periodo estivo. Reggio, senza alcun dubbio, ha uno dei patrimoni paesaggistici, storici e culturali, unici al mondo, e questo festival che storicizzeremo nel mese di settembre, quest’anno da giorno 11 a giorno 17, sarà un ulteriore stimolo alla migliore promozione turistica possibile”.

Dal canto suo Ruggero Pegna non ha dubbi: “Reggio Calabria è la città calabrese che rappresenta perfettamente il brand Calabria Straordinaria. Dal Museo con i Bronzi al Castello Aragonese, dal Lungomare più bello d’Europa al nuovo Waterfront, fino ai lidi, le spiagge, i luoghi vicini, le eccellenze enogastronomiche, è una Calabria fantastica, capace di offrire una gamma incredibile di opportunità per i turisti. Ringrazio la Regione Calabria nella persona del Presidente Roberto Occhiuto e il Sindaco Falcomatà, per la preziosa compartecipazione, visto che gli eventi saranno tutti ad ingresso libero.”.