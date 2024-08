Ascanio Celestini porta in scena “Le nozze di Antigone”: l’1 settembre lo spettacolo a Reggio Calabria per il Festival Oltremare

Il teatro è narrazione. Il teatro è raccontare storie. E Ascanio Celestini ha il suo modo unico di raccontarle, un po’ insistendo sulla memoria, un po’ sulle periferie e soprattutto sugli ultimi, “perché – dice – i penultimi o i terzultimi non vanno bene. Bisogna andare proprio a cercare gli ultimi, capire le ragioni degli ultimi”. Pasoliniano, cantastorie e anche intellettuale (ma di quelli veri). Unanimemente riconosciuto come uno dei più importanti esponenti del teatro della narrazione. Premio UBU speciale per la sua ricerca della storia dentro alle storie. Nel bagaglio di Celestini c’è il cinema, la tv, la letteratura e la musica, in una versatilità equilibrata perché il suo fine è sempre quello di raccontare storie. Lo abbiamo intervistato prima dello spettacolo “Le nozze di Antigone” da lui rivisitato in chiave moderna, che porterà in scena con le musiche dal vivo di Gianluca Casadei, domenica 1 settembre alle 21:30 al Catona Sport Village di Reggio Calabria per il Festival Oltremare, organizzato da Adexo e Officine Jonike Arti.

Partiamo con una domanda difficile, cos’è per te il teatro?

“Io ho cominciato a fare teatro quando studiavo antropologia e facevo ricerca sul campo. Raccoglievo storie e la sensazione era che queste storie che andavo a raccogliere in contesti dove c’era una grande vitalità, queste storie decontestualizzate, quindi portate via da quel contesto morivano. Era un po’ come studiare il corpo umano sui cadaveri, era molto bello come studio, però, poi a me la cosa che piaceva più della storia era il contesto. Per cui il teatro per me è stato, è, il luogo nel quale le storie potevano ricominciare a prendere vita, ad essere ricontestualizzate. Questo è per me il teatro: un luogo dove i racconti sono vivi come nella realtà”.

Nei tuoi “affreschi” ci sono le periferie, gli immigrati, gli operai e la lotta di classe, il carcere, i manicomi, la guerra, gli “invisibili”, gli “ultimi” diciamo così. È un modo per tenere viva la memoria o affinché gli ultimi diventino i primi come diceva qualcuno tanto tempo fa?

“Per tanti motivi, il primo è che di molti sappiamo tutto. Raccontare del calcio, della politica, di certi personaggi, di una certa tipologia di esseri umani già è tutto raccontato e non vale la pena aggiungere altro. L’artista ha questo compito e anche questa grande opportunità di fare luce dove luce non c’è. E poi perchè l’artista racconta l’essere umano e l’essere umano quando vive in una condizione di disagio è