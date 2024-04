Pinocchio al Cilea di Reggio Calabria: questa sera il penultimo appuntamento

Penultimo appuntamento questa sera con la Stagione 2024 della Polis Cultura al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Arriva per la prima volta assoluta in riva allo Stretto una delle meraviglie del Teatro italiano, famosi in tutto il mondo. Dal 5 al 7 Aprile infatti, le tavole del Cilea avranno l’onore di ospitare la prestigiosa Compagnia Carlo Colla e Figli operante nel Teatro di Figura sin dal 1861. Un’altra esclusiva imperdibile della Polis Cultura che vede la Compagnia per la prima volta al Cilea come dicevamo dopo le due storiche esibizioni a Catonateatro negli anni scorsi con Il Gatto con gli stivali e Dante delle marionette.

Per Reggio sarà il meraviglioso Pinocchio ad ammaliare grandi e piccini con una messa in scena magica come solo i Colla sanno fare con la loro Arte, uno spettacolo ricco di poesia ma anche di effetti speciali e trucchi del grande Teatro delle Marionette, che ha visto la storica Compagnia esibirsi in tutto il mondo con un repertorio infinito, dall’Opera lirica (con Riccardo Muti a Palermo per il Don Giovanni in Dicembre) al balletto (Lo Schiaccianoci a fine anno) ai grandi classici (La Divina Commedia, I promessi sposi), senza dimenticare la loro epica collaborazione al Pinocchio televisivo per la Rai di Comencini con Nino Manfredi nei panni di Geppetto, che tutti abbiamo visto ed amato.

Le marionette della Carlo Colla & Figli si apprestano così a rappresentare Le avventure di Pinocchio con il dovuto rispetto al romanzo, ma anche con senso critico, con la capacità di creare illusioni e un mondo pieno di fascino che sorprenderanno ancora una volta gli spettatori di ogni età. Gli attori di legno, con le loro diverse forme e dimensioni, la loro gestualità e il forte potenziale evocativo che portano in sé, coadiuvate dalle voci storiche che, da anni, donano la parola ai piccoli personaggi e le note musicali che ne fanno spesso da cornice, cercheranno di trascinare il pubblico in una sorta di ballata popolare, dalle tonalità dolci ma anche, a tratti, amare, scandagliando gli aspetti poetici insiti nel romanzo, creando un racconto a cavallo tra fantasia e sapienza popolare. Fra marionette e marionettine, animali antropomorfi ed animali naturalisti, figurini, sagome e cartonaggi, si supereranno le centocinquanta unità.

Come per tutti i nuovi spettacoli della Compagnia, la produzione prevede oltre alla stesura ex novo del copione, la composizione delle musiche originali e la realizzazione di marionette, scene, costumi e attrezzeria nei laboratori artigianali interni della Compagnia.

Le repliche sono stasera alle 21 e Sabato e Domenica alle 17.