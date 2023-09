“Edipo, un ritratto di famiglia”: a Reggio Calabria in arrivo il trittico teatrale a cura di Matteo Tarasco

Uno speciale appuntamento in forma di trittico teatrale a cura del regista Matteo Tarasco darà il via agli spettacoli della V edizione del Balenando in Burrasca Reading Festival – Lungo i bordi. Tre gli appuntamenti consecutivi, ognuno dei quali può essere visto indipendentemente dagli altri anche se tutti legati da un filo narrativo, previsti nell’Auditorium della scuola secondaria De Gasperi che porteranno gli spettatori nel mondo dell’antica Tebe. Una storia mitologica ispirata da Edipo Re di Sofocle che vuole evocare gli archetipi convenzionali di una famiglia contemporanea attraverso una visione universale dettata dai padri della narrazione mitologica come suggerisce il suggestivo sottotitolo “Edipo, un ritratto di famiglia”.

I primi due appuntamenti di e con Matteo Tarasco saranno “La sfinge” (mercoledì 20 alle ore 19.00) e “Giocasta” (giovedì 21 alle ore 19.00). Chiuderà il trittico, venerdì 22 alle 19.00, il terzo episodio dal titolo “Ismene per sempre” con un testo di Katia Colica che vedrà in scena Arianna Ilari e Giulia Carrara, le due attrici selezionate per una tre giorni di Residenza Artistica del festival. In tutti gli appuntamenti le musiche dal vivo con Antonio Aprile. Un esperimento che si preannuncia molto interessante che porta per la prima volta un trittico nel territorio, come avviene già nei grandi teatri europei.

Balenando in Burrasca Reading Festival lungo i bordi è un’iniziativa promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2023: cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura”. L’Auditorium Teatro De Gasperi si trova in Via Reggio Campi II Tronco a Reggio Calabria, nei locali della scuola.

Info e prenotazioni 3299815211, sui canali social del festival e sul sito www.balenandoinburrasca.it

MATTEO TARASCO è stato primo e unico regista italiano nominato Membro del Lincoln Center Theatre Directors Lab (New York ). Il Presidente della Repubblica Italiana gli ha conferito il Premio Personalità Europea per il Teatro come migliore regista emergente. A Londra è stato “Resident Director” alla LAMDA – London Academy of Music and Dramatic Art. È stato Professore a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (D.A.M.S. di Bologna). È stato Direttore Artistico della trasmissione televisiva i Solitari per RaiSat.

È Visiting Artist ad Harvard University. In Italia ha diretto attori del calibro di Glauco Mauri, Gabriele Lavia, Mariano Rigillo, Monica Guerritore, Giuseppe Cederna, Luca Lazzareschi, Jerzy Sturh, Laura Lattuada, Romina Mondello, Simona Marchini e Tullio Solenghi. Da regista e drammaturgo ha messo in scena, tra gli altri, Odissea di Omero, Bisbetica Domata di Shakespeare, Nozze di Figaro di Beaumarchais, Quando si è capito il giuoco di Pirandello, Le Affinità Elettive di Goethe, Il Burbero Benefico di Goldoni, Alice da Lewis Carroll, La Signora delle Camelie, di Dumas Fils, e I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij.