Roccella Summer Festival, chiude i battenti l’edizione 2023 della rassegna musicale più importante dell’estate calabrese

Dopo l’incredibile colpo d’occhio che anche questa volta, per la seconda consecutiva, ha saputo regalare ai suoi ospiti con il secondo concerto di Gigi D’Alessio, il Roccella Summer Festival 2023 chiude i battenti.

Come per ogni cosa bella che prima o poi finisce, anche per quest’anno il Roccella Summer Festival chiude il suo sipario, forte del grande successo ottenuto da parte del pubblico proveniente da ogni parte di Italia.

Sì, perché il Roccella Summer Festival è stato incoronato come una delle produzioni più importanti d’Italia, sicuramente il più grande festival della Calabria. A tal proposito vanno infatti ricordati i numerosi sold out registrati in queste settimane, a partire dal concerto di apertura, quello degli Articolo 31. Poi ci sono stati Tananai e Gigi D’Alessio, quest’ultimo per entrambe le due date realizzate al Teatro al Castello – rispettivamente il 12 e il 28 agosto -, che hanno presto visto esauriti tutti i biglietti per assistere ai concerti, per ogni ordine disponibile. Ma pubblico delle grande occasioni è stato registrato anche per gli altri appuntamenti in programma al Roccella Summer Festival, come il concerto di Fiorella Mannoia insieme a Danilo Rea, Nek e Renga, Panariello e Masini, Emis Killa, per finire all’evento dei Pink Floyd Legend che ha lasciato davvero stupiti tutti. Ben nove eventi, tutti di grande spessore, scelti appositamente dagli organizzatori per accontentare un pubblico differente, per genere musicale, ma anche generazione: la scelta è stata più che azzeccata, vista l’affluenza del pubblico che non è mai mancato agli appuntamenti allestiti al Teatro al Castello.

«Un ringraziamento va all’Amministrazione comunale di Roccella Jonica guidata dal sindaco Vittorio Zito – fanno sapere gli organizzatori del Roccella Summer Festival -. Vogliamo ringraziare tutti gli sponsor nazionali ed internazionali che credono nel progetto, ma un ringraziamento va ha tutta le forze dell’ordine, dalla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e anche alla Polizia Municipale che hanno garantito la sicurezza del numeroso pubblico che è stato presente a tutti gli appuntamenti in programma al Teatro al Castello per il Roccella Summer Festival 2023».