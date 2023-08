Palmi: “Great Talent” ai nastri di partenza con la nuova attività teatrale

Settembre si sa che è il mese che segna l’inizio di tutte le attività, e anche la compagnia teatrale “Great Talent” di Palmi, diretta dal regista Giovanni Parrello, dopo la pausa estiva, che ha fatto seguito al grande successo ottenuto con la rappresentazione teatrale “Assassinio sul Nilo” di Agatha Christie, che a fine maggio ha fatto registrare il sold-out per cinque rappresentazioni che si sono susseguite alla Casa della Cultura “Leonida Repaci”, si presenta al pubblico degli appassionati di teatro con un bel progetto che prevede l’allestimento di due rappresentazioni teatrali, una commedia brillante e una tragedia greca. È noto oramai che la compagnia teatrale “Great Talent” si cimenta con riconosciuta abilità e competenza nella realizzazione di opere del repertorio teatrale classico, variando di volta in volta tra i diversi generi teatrali, e raggiungendo sempre ottimi risultati, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista del gradimento da parte del pubblico. Non sono state ancora rese note le due opere che saranno realizzate, ma sono stati indicati i periodi in cui le due rappresentazioni teatrali saranno portate in scena. La commedia sarà pronta per il periodo natalizio 2023, e la tragedia sarà portata in scena la prossima estate, a metà luglio 2024.

L’associazione “Great Talent”, di cui è attualmente presidente Luisa Anastasio, ha diramato un avviso per la partecipazione ai casting teatrali gratuiti, per la scritturazione di attori, attrici, figuranti e comparse, rivolto a persone residenti a Palmi o nei paesi limitrofi, e che hanno voglia di cimentarsi nell’attività teatrale. Per iscriversi ai casting gratuiti è necessario inviare una email all’indirizzo: gtpalmi@libero.it entro martedi 5 settembre 2023. La partecipazione ai casting è aperta a persone dai 13 ai 60 anni (per i minori è necessaria l’autorizzazione dei genitori); possono partecipare ai casting anche persone che non hanno avuto esperienze nel campo teatrale.

Dalle informazioni rese note al momento dagli organizzatori, risulta che saranno composti due cast, per un totale di circa sessanta partecipanti, maschi e femmine di varie età. Si darà inizio a una nuova attività teatrale sfidante e coinvolgente, che sarà un’ottima occasione di impegno e di svago per l’imminente arrivo dell’autunno e della stagione invernale. E se saranno mantenuti gli standard che fino al recente passato ha fatto registrare la compagnia teatrale “Great Talent” di Palmi, questo nuovo progetto teatrale sarà un’importante occasione di divertimento sia per coloro che faranno parte dei cast, sia per il pubblico degli spettatori che potranno godere di due belle rappresentazioni teatrali realizzate da artisti locali.