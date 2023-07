“A tarantella è comu o blus”, il tour dei QuartAumentata nelle piazze

Sull’onda del successo del frizzante brano “U limuni” (https://www.youtube.com/watch?v=xz3Jgt1ohJ8) i QuartAumentata sono nelle piazze calabresi per il tour “A tarantella è comu o blus”, uno spettacolo coinvolgente all’insegna della grande musica popolare.

La band, composta da Paolo Sofia, Peppe Platani e Salvatore Gullace, sarà il 23 luglio, ore 21.30, a Ortì, piazza Maria Ss. Lauretana; il 29 luglio, a Gerace, sempre alle 21.30, per il Motoraduno; l’8 agosto, stesso orario, a Sant’Alessio; 9 agosto, a Mammola, in piazza Ferrari, per la “Sagra dello stocco”; l’11 agosto a Stignano per “Fera da mpetrata”; il 13 agosto, a San Roberto; il 15 agosto a Portigliola; il 18 agosto a Marina di Gioiosa per la “Sagra corte d’assise”; il 25 agosto, ore 21.00, ad Ardore, contrada Judeo, “Agricola Arangara”.

«Vogliamo esprimere leggerezza, divertimento, vedere ballare le piazze» dice Paolo Sofia. «Il nostro nuovo progetto musicale vuole regalare spensieratezza. E “U limuni” è una canzone che, con una buona dose di allegria e di ironia, vuole trasmettere proprio questo, dando l’impronta a tutto il live. Vi aspettiamo»