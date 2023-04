Al Teatro Cilea di Reggio Calabria “Le Moulin Rouge”

In coda ad una stagione teatrale di rinascita dopo i difficili anni della pandemia, sbarca sul prestigioso palcoscenico del Teatro “Francesco Cilea” il musical Le Moulin Rouge, ispirato al film omonimo diretto da Baz Luhrmann con protagonisti Ewan McGregor e Nicole Kidman.

Una produzione integralmente reggina: ideato dalle giovanissime scenografe Federica Sorace e Beatrice Valenza, e per la regia di Matteo Spadafora, la musical comedy che racconta la tormentata storia d’amore tra Satine e Christian è in programma per la serata di mercoledì 10 maggio con inizio alle ore 21:00. Tre, invece, i matinée riservati alle scuole nelle giornate dell’8, 9 e 10 maggio.

Lo spettacolo sarà realizzato dalla MG Company in collaborazione l’Associazione culturale Calabria dietro le quinte, con i patrocini del Comune di Reggio Calabria; Città Metropolitana di Reggio Calabria ed Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria.

Le coreografie dello show saranno curate da Vittoria Guarracino; mentre la realizzazione dei costumi è stata affidata alla sartoria teatrale Stile d’Epoca di René Bruzzese. Completano lo staff organizzativo il vocal coach Franco Dattola e la Matteo Music Service di Matteo Caratozzolo per gli impianti audiovisivi.