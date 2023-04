Il Duo Fabio Furia, bandoneon – Marco Schirru, pianoforte in concerto al Teatro Manfroce di Palmi

Sabato 15 aprile presso il teatro Manfroce di Palmi con inizio alle ore 21,15 organizzato da AMA Calabria, avrà luogo un concerto del duo composto dal bandoneista Fabio Furia e dal pianista Marco Schirru.

L’evento concertistico che si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura e il finanziamento con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Eventi di Promozione Culturale 2022” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”

Fabio Furia, compositore ed arrangiatore, è considerato uno dei più importanti e apprezzati bandoneonisti d’Europa. La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo nelle più prestigiose sale da concerto fra cui la Dvorak Hall del Rudolfinum di Praga, il Teatro Bozar di Bruxelles, Parco della Musica di Roma, l’Auditorium Arvedi di Cremona, il Teatro Lirico di Cagliari, l’Onassis Culture Center di Atene e la Großer Saal di Klagenfürt. Molto apprezzato a livello internazionale, il suo talento è noto a numerose istituzioni e festival musicali, nazionali ed internazionali. Tra gli altri: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Festival di Lubjana, l’Emilia Romagna Festival, il Festival Stradivari di Cremona, il Maggio dei Monumenti (Napoli), Settimane musicali bresciane, Gubbio Summer Festival. Ha collaborato con prestigiosi musicisti ed ensemble, quali: Antony Pay, Michel Michalakakos, Anna Tifu, Franco Maggio Ormezowski, Anne Gastinel, Stefano Pagliani, Jean Ferrandis, Roberto Cappello, Solisti della Scala, Turner String Quartett, Kodàly String Quartett, Budapest String Orchestra, Daniel Binelli, Juan José Mosalini, Hiba al Kawas, Salzburg Chamber Soloists, Orchestra della Fondazione del Carlo Felice di Genova, Orchestra Sinfonica di Kiev, Baden Baden Sinphony Orchestra, Kso Kärtner Sinfonieorchester, Trio Wanderer ecc. Si è esibito in tutto il mondo È membro, in qualità di solista, del NovaFonic Quartet, del duo con il chitarrista Alessandro Deiana e del duo con il violinista Gianmaria Melis. Ha fondato ed è stato il bandoneon solista dell’Anna Tifu Tango Quartet.

Nato a Cagliari nel 1994, Marco Schirru, dopo il diploma con dieci, lode e menzione d’onore nella classe della Prof.ssa Aurora Cogliandro del Conservatorio di Cagliari, ha brillantemente concluso il corso di perfezionamento triennale della Scuola di musica di Fiesole nella classe del Maestro De Maria e il corso di perfezionamento annuale tenuto dai Maestri Pietro De Maria, Andrea Lucchesini e Ricardo Castro presso l’Accademia di Pinerolo. Attualmente è iscritto al corso di perfezionamento triennale nella classe del Maestro Enrico Pace presso l’Accademia di Pinerolo e frequenta il corso biennale per Maestri Collaboratori dall’Accademia del Teatro alla Scala. Collabora stabilmente con la violinista di fama internazionale Anna Tifu, con la quale nel luglio 2020 si esibisce presso il Teatro La Fenice di Venezia. Nel luglio 2020 partecipa, in qualità di pianista solista, alla programmazione artistica estiva della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari.

In programma musiche di Astor Piazzolla, Fabio Furia e Emilio Balcarce.