“Pochi possono dirsi: “Sono qui”. La gente si cerca nel passato e si vede nel futuro” - Georges Braque
HomeFronte del palcoFronte del palco CosenzaMatthew Lee incanta i cinquemila di Campo San Giovanni ad Amantea
Fronte del palcoFronte del palco Cosenza

Matthew Lee incanta i cinquemila di Campo San Giovanni ad Amantea

In cinquemila, forse di più, hanno seguito il concerto del pianista, cantante e autore Matthew Lee, in Piazza San Francesco di Campora San Giovanni, nota frazione turistica del Comune di Amantea sul Tirreno cosentino. E il giovane musicista pesarese, Matteo Orizi il vero nome di battesimo, un talento unico al mondo sui tasti del suo pianoforte, non ha deluso, anzi ha letteralmente sbalordito il numerosissimo pubblico che gli ha tributato lunghi applausi e gli ha urlato continui complimenti. Un successo al di là di ogni previsione per un concerto di altissima qualità insolitamente inserito in Festeggiamenti Patronali, come quelli per San Francesco di Paola organizzati dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo, in collaborazione con Fatti di Musica, il Festival del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna giunto alla trentanovesima edizione.

L’esibizione di ieri sera ha premiato le migliaia di persone accorse da varie località della regione ma, soprattutto, il coraggio del parroco don Francesco Sprovieri e dell’intero comitato feste, soddisfattissimi a fine serata.

“Non era semplice condividere una proposta di assoluto spessore artistico per un evento popolare di una classica festa patronale calabrese – afferma Ruggero Pegna – ma eravamo tutti certi che la bravura di Matthew avrebbe ottenuto un unanime consenso, grazie al talento, al carisma e al suo virtuosismo al pianoforte davvero unico al mondo”.

Un concerto convincente e apprezzato che ha trattenuto tutti senza fiato per oltre due ore, travolti dall’energia del suo rock’n’roll e dalle evoluzioni sui tasti bianchi e neri del suo amato strumento. A termine, in centinaia lo hanno atteso per foto e autografi sul suo ultimo cd e lui, con grande generosità, si è reso disponibile fino all’ultimo fan.

Bravissimi, affiatatissimi e altrettanto scatenati, i musicisti che lo hanno accompagnato: Lorenzo Assogna chitarra elettrica, Giuseppe Tortorelli batteria, Daniele Raffaelli basso elettrico.

L’energia di questo fenomeno del pianoforte e il suo rock’n’roll hanno stregato ancora una volta con brani originali e classici leggendari del genere, oltre a rivisitazioni di grandi successi e improvvisazioni che hanno spaziato fino a pezzi storici della musica classica, il suo primo amore ai tempi del conservatorio. Virtuosismo, simpatia, una voce possente e perfino numeri di acrobazia pianistica, sono stati gli ingredienti di un concerto coinvolgente, adrenalinico e festoso. Non sono mancati i numeri strappa ovazioni al pianoforte, suonato con piedi, gomiti, da sotto la tastiera e perfino di spalle, steso sullo strumento. Artista unico e folle nel panorama della musica dal vivo internazionale, ha stupito un pubblico di tutte le età, dai più giovani ad anziani, magari arrivati per curiosare. Uno dietro l’altro sono arrivati tutti i sui cavalli di battaglia, tra cover e inediti, a cominciare dalla rilettura dell’intramontabile Nel blu dipinto di blu, a L’isola che non c’è di Edoardo Bennato, fino a pezzi mitici di Elvis Presley e alla magnetica Honky Tonk Train Blues di un mostro al pianoforte come Keith Emerson. Momento clou dello show, un medley stupefacente in cui ha racchiuso pezzi celeberrimi di musica classica, rock, pop, jazz, fino ai successi dei suoi sette album, primi fra tutti quelli del suo ultimo Rock’n’love.

Durante il concerto Matthew Lee ha raccontato un po’ di aneddoti della sua vita e di una carriera che lo ha visto subito esibirsi in tutta Europa, suonando persino prima di artisti del calibro di Van Morrison e Tom Jones. Definito dalla stampa inglese come “The Genius of Rock’n’Roll”, non si è lasciato solamente ammaliare dalla prospettiva di una grande carriera artistica, laureandosi pure in giurisprudenza. Da neo dottore, però, piuttosto che recarsi in un tribunale, è volato negli Stati Uniti, debuttando al “Cincinnati Blues Festival” al fianco di grandi nomi del blues americano. Sono seguite tournée in tutto il mondo, dalla Russia agli Emirati Arabi, Cina e pure in Africa.

Sui social ha grande seguito, e sono ormai famose le sue improvvisazioni al pianoforte negli aeroporti e nelle stazioni, tanto che l’aeroporto di Bruxelles lo ha nominato Ambasciatore dell’aeroporto Charleroi, dove spesso si ferma in occasione delle trasferte all’estero.

 

Articolo PrecedenteAd Amantea arriva Matthew Lee: il concerto a Campora San Giovanni
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Coldiretti Calabria: “Bene revoca Comune di Amantea dell’ordinanza sui divieti agricoli”

Reggina, sorteggiata l’avversaria per i trentaduesimi di Coppa Italia

Motive – Music for Inclusion, i giovani musicisti europei si incontrano a Crotone

Ex Ilva, porto di Gioia Tauro “idoneo ad ospitare il polo DRI”

Reggio, il gruppo RED sulla cittadinanza onoraria a Gianni Infantino : “Voce autorevole di una Calabria che ama lo sport”

Famiglia Floccari dona studio e biblioteca alla Fondazione Girolamo Tripodi

Rfi, a Melito di Porto Salvo e Castiglione Cosentino nel Circuito Sala Blu: assistenza gratuita alle persone con disabilità e a ridotta mobilità

Regionali, Russo ufficializza la sua candidatura con Forza Italia

Pnrr, Molinaro (FdI): “Sfida storica per l’edilizia residenziale sociale. La Calabria non può perdere questa occasione”

Palestina, sabato 6 settembre presidi della Cgil anche a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Provincia di Cosenza, approvato definitivamente dalla Commissione Europea il Progetto ECO – Energy

In ristampa “La tragedia di Aiello” di Francesco Kostner, in memoria del sisma del 1905

A Locri il corso allenatori organizzato dalla Fipav Calabria

Gal “Serre Calabresi”: il lavoro come strumento di inclusione. A Roccelletta di Borgia le opportunità dall’agricoltura sociale

Cosenza, torna a Donnici la Festa dell’uva

Rifondazione Comunista: “Cosenza senz’acqua. Un problema lungo 50 anni”

Welfare, dalla Regione dieci milioni di euro per contrasto alla povertà abitativa

Lamezia Terme, “Un Anthurium per Francesco”: consegnati i premi a figure di alto profilo scientifico, culturale e sociale

Lavori su area vincolata a Vibo Valentia: sequestro preventivo per l’imprenditore Francesco Cascasi

Al Complesso San Giovanni di Catanzaro confronto sui benefici della musicoterapia per il neurosviluppo e la salute mentale

La Calabria chiude le liste alle elezioni regionali. Uncem: “Assicurare rappresentanza efficace alle aree montane”

Carabiniere morto nella caserma di Cassano nel 1997: l’amministrazione di Rotondella chiede “verità e giustizia per Giuseppe Passarelli”. Tesi suicidio mai accettata dalla famiglia

Al via il progetto “Educazione all’affettività”: Vibo Valentia investe sui giovani per promuovere il rispetto e la consapevolezza relazionale

Durigon: “Ringrazio pubblicamente Spirlì per ritiro candidatura”

La Compagnia Vercillo incanta Rosarno: la tournée prosegue con “Imbroglio porta Imbroglio” all’interno della rassegna Medma Teatro 2025

Presentati i nuovi comandanti della Compagnia dei Carabinieri di Bianco e Taurianova. Il generale Totaro: “Esperienza di Martello e De Cintio sarà di grande...

Acqua, disagi Catanzaro centro: aggiornamento

Cassano allo Ionio (Cs), convocato il Consiglio comunale

Ospedale di Gioia Tauro, Mattiani: “Grande soddisfazione per apertura Unità Operativa Riabilitazione”

San Giovanni in Fiore, confermati e avviati alla stabilizzazione gli otto assistenti sociali. La sindaca Succurro: “Prezioso il loro lavoro”

Intimidazione a Reggio Calabria: busta con proiettili nel cantiere dell’ex Cinema Orchidea. Il sindaco Falcomatà: “Non ci fermeranno”

Report “Mare Monstrum”, Legambiente: “2024 annus horribilis. Calabria colpita da maladepurazione e scarichi illegali”

Carabinieri, presentati i neo Comandanti della Compagnia di Bianco e di Taurianova

“Mercato, economia e bene comune: le ragioni del dialogo”, il convegno alla Camera di Commercio di Catanzaro

Premio nazionale Fabrizio De André, la Calabria conquista le semifinali con un poker di artisti

Arcieri Club Lido protagonista ai Campionati regionali di tiro con l’arco

AMC S.p.A. chiarisce sulla questione degli aumenti tariffari: “Necessario ristabilire la verità”

Ospedale spoke di Corigliano Rossano, l’Asp di Cosenza: “Accertamenti su comportamenti ostili da parte del personale”

Elezioni regionali, Perciaccante (Confindustria Cosenza): “Da candidati ci aspettiamo visione e confronto alto”

Catanzaro Bandiera Blu, sabato grande festa al Parco Gaslini con i Parafonè per “La Taranta e il Mare”

“I volti della povertà in carcere”, dal 5 settembre la mostra fotografica al Castello Aragonese di Reggio Calabria

Assistenti educativi, incontro tra Città Metropolitana e rappresentanze sindacali. Lizzi: “Nei prossimi giorni sarà assicurata la copertura per tutte le scuole”

Festa patronale a Siderno, Anas: gallerie ‘Limina’ e ‘Torbido’ rimarranno aperte al traffico

“Cartoline Rock Tales”, a Santa Caterina sullo Ionio Marina lo storytelling del giornalista musicale Francesco Villari

Regionali, Celebra (Fillea Cgil): “Dalla sicurezza sul lavoro alle infrastrutture, serve rompere col passato”

“Pianeta Viola”, ok della Città metropolitana allo schema di manifestazione per l’affidamento di una parte dell’impianto sportivo

‘Ndrangheta e traffico di droga, catturato ed estradato dalla Spagna uno degli indagati dell’operazione “Millennium”

Reggina 1914: in arrivo le erogazioni dell’Aic per i “buchi” lasciati da Saladini

Isola di Capo Rizzuto (Kr), interventi nelle scuole. L’amministrazione comunale: “Tutto sarà completato entro la ripresa delle attività didattiche”

Catanzaro, al teatro “Politeama Mario Foglietti” l’evento “Fino all’ultimo cielo” a sostegno della causa palestinese

Lea, Straface: “Con Pd Calabria ultima, adesso risale. Irto molli il fiasco”

Polizia locale, Pietropaolo: “Con regolamento unico servizi più efficienti”

Occhiuto: “Pd contro Tajani si comporta da partito estremista”

Torna “Birriamo”: tre giorni di musica, birra e spettacolo a Settimo di Montalto Uffugo

Catanzaro, programmata interruzione idrica in centro città

Reggio, vede i carabinieri e prova a disfarsi della droga contenuta in un borsello: arrestato

Cannizzaro: “Pd estremista, insulta Occhiuto e tace su chi inneggia alle Br”

Scomparsa Hughes, il sindaco Falcomatà e il consigliere Latella: “Ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti gli sportivi”

Incendio battello ‘pulisci mare’, Legambiente Calabria: “Vile atto che colpisce un’intera comunità”

Catanzaro, servizio mensa: domande al via dal 4 settembre

Praia a Mare ospita la XVI edizione del Campus AFAM

Reggio Calabria FilmFest, oltre 100 opere al concorso di corti “Millennial Movie”

Sport, arte e inclusione sociale: la Mediterranean Wellness scrive la sua XIII pagina di storia

Sanità, il Pd replica a Occhiuto sul monitoraggio Lea: “Occhiuto esulta per l’ennesima bocciatura della Regione, vive in un mondo virtuale”

Buona la prima della 31esima edizione del Festival delle Serre

“Le radici del benessere”: a Lamezia un convegno sul termalismo tra storia, scienza e futuro

Il Garante metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza Mattia: “Apertura scuole sia l’occasione per risolvere problemi che ogni anno si ripresentano”

Reggio, l’acqua torna potabile nel centro storico: revocata l’ordinanza del 25 agosto

Apre il nuovo mercato di Campagna Amica a Taverna di Montalto: agricoltura locale e sana alimentazione al centro del progetto condiviso con Coldiretti Calabria

Marina di Gioiosa, il sindaco Femia: “L’app Municipium per connettere cittadini e amministrazione”

Fondi sociali, definiti gli importi 2025–2026 per i piccoli Comuni calabresi

Trasporto scolastico 2025/2026 Vibo Valentia, da quest’anno domande direttamente online con l’app “ComunicApp”: c’è tempo fino al 10 settembre

Movimento No Ponte: “Washington lo smonta: il Ponte sullo Stretto non è ‘spesa NATO'”

Il rettore Cuda: “Risorse in aumento per l’università Magna Graecia di Catanzaro”

San Giovanni in Fiore, a 20 anni dalla scomparsa di Pino Loria la sindaca Succurro lancia un appello: “Chi sa, parli. Non lasciamo sua...

LEA, Occhiuto: “Calabria Verde in due aree e Regione che cresce di più in Italia, +41”

PSI San Giovanni in Fiore: “Il nostro illustre concittadino Gianfranco Nicoletti eletto alla guida della Commissione della Ricerca Sanitaria in Italia”

Identificati i responsabili della rissa avvenuta la notte di San Lorenzo a Strongoli Marina (KR): denunciati

Cooperative learning e laboratori motivazionali per bambini a Corigliano-Rossano, continuerà fino a dicembre il progetto de “I Figli della Luna”: iscrizioni riaperte

Reggio Calabria, un’opportunità formativa per promuovere l’accessibilità e l’inclusione nella scuola e nella società: ultimi posti disponibili

Donatella Di Cesare e Mimmo Lucano candidati alle Regionali con AVS

Cosenza, progetto mercatini rionali e collaborazione con il Comune: aggiornamenti

Sanità, Gimbe: “Solo 13 regioni ‘promosse’ su Lea. Calabria migliora ma rimane ancora inadempiente”

Francesco Pellegrini eletto all’unanimità presidente Ebac: le congratulazioni del presidente della Camera di Commercio Falbo

UniRC: “Solidarietà alla giornalista Elisa Barresi”

Dalla Chiesa, Occhiuto: “Legalità e Stato più forti delle mafie”

“Maiali Rosa Volanti” apre il settembre di Balenando in Burrasca a Pellaro

Regionali, il candidato Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare): “Occhiuto e Tridico due facce della stessa medaglia, entrambi garanti di gruppi di potere”

Veronese (presidente Amici del Ponte): “Nuovo meridionalismo: dal piagnisteo alla cultura del fare”

Occhiuto: “Farabutti tentano di incendiare battello pulisci mare nel porto di Campora. Regione non si fa intimidire”

10eLotto: in Calabria doppietta che sfiora i 20mila euro

Ponte sullo Stretto, Tridico: “La destra prende in giro gli italiani. Sostenibilità finanziaria del progetto è carta straccia”

Domani a Villa San Giovanni “Una storia palestinese” di Nino Racco

Sequestrati dispositivi elettronici “Targa System” in uso nei Comuni della fascia ionica catanzarese: “Possibile illegittimità del sistema di rilevamento”

Reggio, individuate le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

Reggio, “La percezione del tempo tra Antico, Moderno e Contemporaneità”: gli incontri di settembre dell’associazione Anassilaos

Settembre di grandi concerti sul lungomare di Reggio Calabria: da Irene Grandi a Serena Brancale

Regionali, Capellupo a Tridico: “Con Occhiuto capoluogo indebolito, serve una ‘Agenda Catanzaro'”

Operazione Nostalgia a Reggio Calabria, inizia il countdown: almeno in 13mila al ‘Granillo’

Palestina, a Reggio Calabria il presidio a sostegno dell Global Sumud Flotilla

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook