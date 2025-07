Domani in scena a Cosenza “Il Barbiere di Siviglia”

Giovedì 17 luglio, alle ore 21.00, in piazza XV Marzo, il pubblico avrà modo di apprezzare una nuova opera lirica cantata sotto le stelle, nell’ambito di Rendano Arena #Restartlivefest, la sezione estiva della Rassegna L’Altro Teatro. In scena “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, per la regia di Luigi Travaglio, che curerà anche le scene e le luci dello spettacolo. Un’opera buffa in due atti, su libretto di Cesare Sterbini, tratto dalla commedia omonima francese di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais del 1775. La trama è ricca di inganni, equivoci e umorismo, ambientata a Siviglia nel XVIII secolo.

Sul palco, l’Orchestra Sinfonica Brutia diretta dal Maestro Nicola Marasco, e il Coro lirico “F. Cilea” diretto dal Maestro Bruno Tirotta. A dar vita al capolavoro rossiniano, interpreti di fama internazionale. Il baritono Domenico Colaianni sarà Don Bartolo: protagonista di una straordinaria carriera, è noto per la sua abilità nel fondere tecnica vocale e presenza scenica, qualità che lo hanno portato ad esibirsi nei maggiori teatri italiani e internazionali, da Praga a Budapest, fino in Australia. Accanto a lui, il basso-baritono Arturo Espinosa nel ruolo di Don Basilio; il tenore Víctor Jiménez Moral darà voce al Conte d’Almaviva; il baritono Pedro Carrillo vestirà i panni di Figaro; il mezzosoprano Marta Pluda interpreterà Rosina, personaggio che ha già portato in scena al Landestheater di Linz, in Austria, e in concerto a Shanghai nell’ambito del Rossini Opera Festival. Sul palco anche il soprano cosentino Silia Valente che interpreterà il ruolo di Berta.

L’opera che andrà in scena domani sera, giovedì 17 luglio, è prodotta da L’Altro Teatro e dall’Orchestra Sinfonica Brutia, con la direzione artistica di Luigi Travaglio e la produzione esecutiva di Gianluigi Fabiano.

“Il Barbiere di Siviglia – spiega Luigi Travaglio – è un’opera che invita a “giocare” con la comicità e a valorizzare il ritmo serrato della musica e della sua drammaturgia. La regia ha il compito di creare un mondo credibile e divertente, mantenendo vivo l’interesse attraverso l’uso sapiente dello spazio, dei tempi comici, delle interpretazioni attoriali, delle luci e video che raccontano e stimolano la fantasia, per regalare al pubblico un’esperienza teatrale brillante e coinvolgente”.

La Rassegna è patrocinata dal Comune di Cosenza e candidata 𝑎𝑙𝑙’𝐴𝑣𝑣𝑖𝑠𝑜 “𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖: 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎” 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑃𝑂𝐶 2014/2020 – 𝐴𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 6.8.3 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑖𝑎 – 𝐷𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜, 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 – 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 – 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑖 – 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎 𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒.