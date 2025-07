A Rossano arriva a “PercusSound”

La perfomance del gruppo di percussioni “PercusSound” in commistione con le più belle e preziose auto d’epoca del nostro territorio, per il concerto nr 370 del la Città della Musica. Appuntamento gratuito per gli appassionati di musica e motori martedì 15 luglio alle ore 20.30 presso lo spaziale d’ingresso dell’Hotel San Luca.

L’iniziativa si presenta come un progetto unico e originale; si tratta di una “prima mondiale” in cui il mondo affascinate e ancestrali delle percussioni interagiranno in alcuni momenti con il rombo dei motori delle migliori case automobilistiche italiane. Un dialogo tra timpani, marimba, oggetti come scope e scale con i clacson e motori delle auto che faranno da cornice all’ensemble musicale.

Una idea sposata con entusiasmo dalla direzione di Hotel San Luca, partner storico de la Città della Musica, e dalla Società ACAM Beethoven di Crotone che ancora una volta ha contribuito alla realizzazione di una stagione concertistica che spesso si sposta dalla sala concerti del Centro Studi e incontra i “Luoghi di lavoro” interagendo con il tessuto produttivo della Città.

L’intero cartellone è sostenuto dal Comune di Corigliano-Rossano e dai numerosi partner privati che da molti anni contribuiscono alla realizzazione della kermesse musicale. Tra questi ricordiamo la Pro Loco Rossano “La Bizantina” Aps, Ass. Acam Beethoven Crotone, l’Ass. White Castle Corigliano, Ethos Profumerie Campana, Gruppo donatori di sangue FRATES Rossano, Ristorante LE MACINE Rossano, Unipol Sai Rossano, Centro Ottico Pugliese Rossano, Gallo Azienda Agricola Corigliano, Ass. Vincenzino Filippelli Onlus, Grafosud Printing 3D Rossano, Monaco Group, Gecostore.

PercusSound – Un cantiere di suoni

PercusSound nasce nel 2006 tra le aule del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza, dove un gruppo di giovani musicisti decide di trasformare l’amicizia e la passione in un progetto artistico. Uniti dalla passione per la musica e dall’esperienza maturata in ensemble e orchestre, decidono di avviare un percorso parallelo agli studi accademici, con l’obiettivo di suonare insieme per puro divertimento.

Ben presto, quella che era una semplice passione si trasforma in un progetto artistico più ampio: un ensemble di percussionisti capace di adattarsi a ogni tipo di location e situazione, con l’ambizione di stupire l’ascoltatore, trasmettere emozioni e condividere la gioia dell’esecuzione musicale.

La formazione si è evoluta nel tempo, adattandosi di volta in volta alle esigenze sceniche. Questa flessibilità ha permesso al gruppo di sviluppare un repertorio ampio e variegato, che spazia dai celebri “Ghanaia”, “African Blues” e “Bailando la Soca” fino a brani inediti come “Monteafrica” e “Travel”.

Accanto a queste composizioni, PercusSound propone anche brani contemporanei caratterizzati dall’uso di strumenti non convenzionali: oggetti di uso quotidiano, attrezzi da cantiere e materiali di recupero diventano veri e propri strumenti musicali, capaci di sorprendere e coinvolgere il pubblico con sonorità nuove e inaspettate.

Piazze, teatri, chiostri e strade diventano i palcoscenici dove prende vita l’energia di PercusSound.

Nel 2024 il gruppo dà vita a un nuovo spettacolo teatrale: un’esperienza immersiva che vede i percussionisti impegnati con strumenti classici (marimba, vibrafono, tamburo…) e strumenti contemporanei non convenzionali (secchi, scale, scope…).

Nasce così il tour 2025 di PercusSound: “Un cantiere di suoni”, un viaggio musicale originale e coinvolgente che fonde tecnica, creatività e passione.